Capturan en Jalisco a “El Comandante Levy”, homicida objetivo prioritario

Detenido "El Comandante Levy". (SSC)

Fue detenido Levi Arguijo Morales, alias “El Comandante Levy”, por el delito de homicidio doloso calificado, también es investigado por el delito de extorsión en Zapopan, Jalisco.

Levi Arguijo Morales es identificado como objetivo prioritario de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y es señalado por su probable participación en el homicidio de dos personas, ocurrido en enero de 2023 en el municipio de Atoyac, Veracruz.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz ofrecía una recompensa de 350 mil pesos por información que condujera a su localización y captura.

Tras ubicar su zona de movilidad, los efectivos implementaron vigilancias fijas y móviles en la colonia Loma Chica, en el municipio de Zapopan, Jalisco, donde localizaron a Levi “N”. Al corroborar su identidad, cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio doloso calificado.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el detenido es señalado por su probable participación en el homicidio de dos personas, ocurrido en enero de 2023 en el municipio de Atoyac, Veracruz.

A este sujeto le fueron leídos sus derechos de ley y, posteriormente, fue trasladado a la Ciudad de México para los trámites correspondientes y su puesta a disposición de las autoridades ministeriales del estado de Veracruz, quienes darán continuidad al proceso penal.