El Ballet de Jalisco conquista al público con la magia de “El Lago de los Cisnes”

La majestuosidad de "El Lago de los Cisnes" volvió a apoderarse del escenario del Teatro Degollado. Con un elenco de 40 bailarines, el Ballet de Jalisco inauguró su nueva temporada con una función que cautivó al público por su calidad artística, precisión técnica y fuerza interpretativa, confirmando la vigencia de uno de los grandes clásicos de la danza universal.

“El Lago de los Cisnes” en el Teatro Degollado

Durante más de dos horas, la compañía, bajo la dirección artística de Lucy Arce, ofreció una versión que respeta la esencia de la célebre coreografía de Marius Petipa y Lev Ivanov, sobre la inolvidable música de Piotr Ilich Tchaikovski, al tiempo que incorpora una lectura escénica propia que imprime identidad al Ballet de Jalisco.

La respuesta del público fue inmediata. Las ovaciones acompañaron distintos momentos de la función y se intensificaron en las secuencias de mayor complejidad técnica, especialmente durante los emblemáticos fouettés del Cisne Negro y la variación del príncipe Sigfrido, dos de los pasajes más exigentes del repertorio clásico.

Al concluir la presentación, los asistentes reconocieron con un prolongado aplauso el desempeño del elenco, cuya interpretación dio vida a una historia donde el amor, el engaño y el sacrificio se expresan a través del movimiento, la música y una cuidada propuesta visual.

“El Lago de los Cisnes” en el Teatro Degollado

La danza que sigue emocionando

La producción destacó por el equilibrio entre el rigor técnico y la sensibilidad artística de sus intérpretes. La precisión de las formaciones, la limpieza de las líneas y la sincronía de los movimientos fueron algunos de los elementos que distinguieron la presentación.

La escenografía, el vestuario y la música se integraron para construir una experiencia escénica que mantiene el encanto de esta obra, considerada una de las más importantes del ballet clásico. Más de un siglo después de su creación, "El Lago de los Cisnes" continúa emocionando a públicos de todas las edades gracias a su belleza estética y profundidad dramática.

“El Lago de los Cisnes” en el Teatro Degollado

Un clásico que hizo historia

Estrenado en el siglo XIX con música del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovski, El Lago de los Cisnes es uno de los ballets más representados en el mundo. La versión que hoy se considera la referencia universal fue desarrollada por los coreógrafos Marius Petipa y Lev Ivanov, quienes consolidaron una obra que combina virtuosismo técnico con una narrativa llena de simbolismo.

La historia narra el hechizo que transforma a la princesa Odette en cisne durante el día y únicamente le permite recuperar su forma humana por las noches. El príncipe Sigfrido intenta romper el encantamiento con un amor verdadero, pero los engaños del hechicero Von Rothbart y de Odile, el Cisne Negro, desencadenan uno de los desenlaces más memorables de la danza clásica.

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