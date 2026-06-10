Cemex impulsa proyecto de movilidad en el Manantial, Guadalajara

Cemex realizó una intervención vial en la zona del Manantial en Guadalajara, en la cual además de realizar la ampliación de un camellón, se habilitaron cruces peatonales, se instalaron reductores de velocidad y se colocaron nuevos señalamientos.

Este proyecto fue impulsado por la Estrategia Misión Cero, Péndulo Urbanismo, líderes comunitarios, el Consejo de Colaboración Municipal de Guadalajara y Cemex, llevando beneficios a 12 mil personas en El Manantial, promoviendo una movilidad más segura y mejores condiciones de accesibilidad.

Cemex, líderes comunitarios y el Consejo de Colaboración Municipal de Guadalajara se unieron para implementar las adecuaciones viales necesarias.

Según datos otorgados por el Instituto Nacional de Estadística Y Geografía (INEGI) del total de beneficiados por esta obra, al menos 1,615 son niños y 1,400 personas adultas mayores.

Además, muy cerca se ubica la escuela primaria Ixca Farías, que cuenta con 320 alumnos, y en las inmediaciones hay dos proyectos de escala metropolitana: la construcción de una de las estaciones de la Línea 4 del Tren Ligero y el Centro Universitario Tlaquepaque.

“Como parte de nuestra Estrategia Misión Cero, buscamos generar espacios seguros, accesibles e incluyentes para las infancias y población en general, y con ello garantizar el derecho a una movilidad segura para todas las personas, con la adecuación de obra pública. Con esta intervención, el entorno de nuestra Planta El Manantial ofrecerá mejoras para la vida cotidiana de miles de personas”, declaró Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

Con 120 años desde su fundación, Cemex mantiene su compromiso de construir confianza y seguridad con las comunidades vecinas.