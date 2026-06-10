Exhibe Tlaquepaque Black Mamba; equipo táctico para la seguridad

La unidad táctica Black Mamba ARES 1, una de las adquisiciones más recientes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque,fue exhibida en la explanada de la Presidencia Municipal como parte de una jornada abierta al público para que conozcan de cerca las características del equipamiento que recientemente fue incorporado a la corporación municipal.

Desde su instalación en el Centro Histórico, la unidad atrajo la atención de decenas de personas, quienes han aprovechado la exhibición para observar sus características y tomarse fotografías junto al vehículo, considerado único en su tipo dentro de Jalisco.

ARES 1 forma parte del paquete de equipamiento entregado recientemente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para reforzar las capacidades operativas de la corporación. Se trata de una unidad 4x4 diseñada para intervenciones de alto riesgo y para brindar protección tanto a los elementos de seguridad como a la población.

Entre sus principales características se encuentra una capacidad para transportar hasta 13 personas, blindaje balístico nivel B7 Plus, una torreta superior con protección para el tirador y capacidad de giro de 360 grados.

Además, cuenta con seguros especiales en puertas para impedir su apertura desde el exterior, protección integral contra impactos de proyectiles, una puerta trasera diseñada para brindar cobertura durante operativos y un sistema interno de supresión de incendios.