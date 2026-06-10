Se unen mujeres de Amacueca y Techaluta para producir cosméticos y bebidas a base de pitayas

Perla Pinto, regidora de Amacueca; Laura Haro, presidenta del PRI estatal; y Claudia Aguilar, presidenta de Organización de Mujeres del PRI.

Esta temporada ha sido difícil para los productores y productoras de pitaya de los municipios de Techaluta y Amacueca, en la región Sur de Jalisco.

Esta vez, el temporal se adelantó y con las lluvias y el calor, la fruta se echa a perder más fácil, dijo Claudia Aguilar, presidenta de la Organización de Mujeres del PRI en Techaluta, quien anunció que, junto con Perla Pinto, regidora del PRI en Amacueca, están desarrollando un emprendimiento para darle valor agregado a la pitaya.

Por ello, están haciendo cosméticos, a base de pitaya, como son labiales y cremas faciales, así como bebidas de ponche y alimentos.

Las productoras de Amacueca y Techaluta se asociaron con la marca Unatta, explicó Claudia Aguilar, presidenta de la Organización de Mujeres del PRI (OMNPRI) en Techaluta

“Este año ha representado un enorme desafío para nuestras productoras y productores, nos hemos enfrentado a condiciones climáticas adversas, como el adelanto de las lluvias y las altas temperaturas, factores que aceleran la maduración del fruto y reducen considerablemente el tiempo para su comercialización. Sin embargo, ante la adversidad, decidimos unir esfuerzos, porque por primera vez en la historia reciente, los municipios de Amacueca y Techaluta trabajamos de manera coordinada, dejando atrás divisiones para construir una agenda en común en beneficio de nuestras familias productoras”, explicó.

Cada temporada se producen 1,870 toneladas de pitaya, entre los meses de abril y junio, en ambos municipios. Y en ocasiones hasta 30% de la fruta se puede perder si no se producen alimentos, bebidas y ahora cosméticos, dijo Perla Pinto, socia del emprendimiento y regidora en Amacueca.

“No ha sido fácil, pero no nos rendimos. Tenemos esa característica las mujeres, que luchamos hasta conseguir lo que queremos. El proyecto va avanzando y en próximos días lo daremos a conocer. Esperamos contar con el apoyo y que todos juntos logremos que las mujeres seamos visibilizadas que salgamos adelante porque queremos generar una mejor economía para nuestros municipios. Techaluta y Amacueca se van a ver beneficiar con este gran proyecto”, subrayó la edil.

El proyecto tiene el respaldo de la Confederación Nacional Campesina (CNC), así como de empresas turísticas de Puerto Vallarta y se busca también que el gobierno de Jalisco apoye esta iniciativa.