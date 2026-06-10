Cruz Roja Guadalajara despliega operativo especial para el Mundial 2026

Guadalajara ya tiene listo el plan de atención prehospitalaria que implementará Cruz Roja Mexicana durante la Copa Mundial de Futbol 2026, ante la llegada de miles de visitantes nacionales y extranjeros que participarán en las actividades relacionadas con el torneo.

La institución desplegará siete ambulancias estratégicamente distribuidas en distintos puntos de la ciudad: tres en la Base Central, dos en Toluquilla, una en Expo Guadalajara y otra en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), con el objetivo de garantizar tiempos de respuesta más rápidos ante cualquier emergencia.

Operativo Cruz Roja Mundial 2026 (JUANJOAGUILERA/Cruz Roja Delegación Guadalajara)

Además, dos paramédicos en bicicleta recorrerán las zonas de mayor afluencia de personas para brindar atención preventiva y médica inmediata en espacios de difícil acceso para vehículos de emergencia.

El operativo contempla también 10 ambulancias adicionales destinadas a la cobertura de eventos masivos. Dos estarán asignadas al Fan Fest, dos más a los conciertos programados en la Glorieta Minerva, tres se ubicarán en estaciones del Mi Macro Periférico cercanas al Estadio Guadalajara durante los partidos, una dará cobertura a las actividades de Mundo Jalisco en el Parque Agua Azul y otras permanecerán disponibles para responder ante contingencias.

Como parte de la estrategia, equipos de paramédicos pie tierra realizarán recorridos preventivos en el Fan Fest y en la Glorieta Minerva durante los eventos de mayor concentración de aficionados. Asimismo, el equipo especializado de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) permanecerá en estado de alerta para intervenir de manera inmediata en caso de cualquier contingencia.

A nivel nacional, Cruz Roja Mexicana también desplegará operativos especiales en Ciudad de México y Monterrey, además de brindar cobertura en centros de entrenamiento y traslados de selecciones cuando sea requerido. La institución destacó que el servicio de atención a emergencias será gratuito para toda persona cuya vida o salud se encuentre en riesgo.

Despliegue operativo:

7 ambulancias distribuidas en Base Central, Toluquilla, Expo Guadalajara y CUCBA.

2 paramédicos en bicicleta para atención preventiva en zonas de alta afluencia.

10 ambulancias adicionales para la cobertura de eventos masivos, incluyendo Fan Fest, conciertos en la Glorieta Minerva, actividades en Parque Agua Azul y zonas cercanas al Estadio Guadalajara.

Equipos pie tierra para recorridos preventivos.

Equipo especializado USAR en estado de alerta ante cualquier contingencia.