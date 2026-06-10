Busca el senador por Jalisco que la federación impulse obras para la región de Ocotlán

Vista de la plaza principal de Ocotlán. Atrás se asoma la iglesia del Señor de la Misericordia.

Ante la desaparición hace algunos años del Fondo Metropolitano federal, el senador jalisciense de MC, Clemente Castañeda, propuso en la sesión de la Comisión Permanente, que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Hacienda (SHCP), asignen recursos económicos en el Presupuesto 2027 para construir el Libramiento Carretero de Ocotlán.

El exhorto a autoridades federales incluye también otras acciones prioritarias para la zona metropolitana de Ocotlán, que incluye a Jamay y a Poncitlán, en la región Ciénega de Jalisco.

Clemente Castañeda pidió que se aplique una tarifa preferencial para los habitantes de Ocotlán en las casetas de peaje de La Barca -Ocotlán, Ocotlán-Zapotlanejo y Guadalajara-Ocotlán.

El representante de MC también planteó que se fortalezca la seguridad en los cruces ferroviarios del municipio, mediante la instalación de plumas, mejoras en señalización y otras medidas preventivas para reducir riesgos a automovilistas, motociclistas y peatones.

En materia de salud, el senador por Jalisco solicitó que se concrete la construcción de un nuevo hospital en Ocotlán, proyecto que permitiría ampliar la capacidad de atención médica para miles de derechohabientes de la región de la Ciénega.

De acuerdo con datos del INEGI, en Ocotlán viven 106 mil habitantes y junto con Jamay y Poncitlán suman 184 mil. Se trata de una región que es sede de 250 empresas del sector mueblero. Además, cuenta con una industria alimentaria que genera 2 mil 900 empleos formales.