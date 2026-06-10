Inicia Tlajomulco Operativo Héroes Paisanos Verano 2026

Tlajomulco fue sede del arranque estatal del Operativo Especial de Verano 2026 del programa Héroes Paisanos, una estrategia coordinada entre los tres niveles de gobierno para brindar orientación, apoyo y acompañamiento a las y los mexicanos que viven en el extranjero y visitan el país durante la temporada vacacional.

El programa, impulsado por el Instituto Nacional de Migración (INM), contempla atención en temas administrativos, de salud, asistencia social e información para facilitar el tránsito y la estancia de los connacionales durante su regreso a México.

Durante el acto inaugural, Fidel Gaona Urbina, representante del Instituto Nacional de Migración en Jalisco, explicó que el objetivo es ofrecer apoyo inmediato a quienes lo requieran, desde orientación básica hasta asistencia en situaciones de emergencia.

“¿Qué es el programa? Es cuando las dependencias federales, estatales y municipales nos unimos. Un compañero connacional puede necesitar una llamada con su madre, con su hijo o con su esposa; puede necesitar una moneda, un sándwich, una comida o un vaso de agua. Entonces nos unimos las dependencias para que, a través de esta difusión y estos programas, el connacional sepa que existe este apoyo. También puede haber temas de salud y solicitamos el apoyo de las ambulancias municipales o estatales para trasladarlo a un hospital. Si necesita un acta de nacimiento, también se le orienta. Así es como opera este programa paisano”, explicó.

En representación del alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez, la síndica municipal, Thania Morales, destacó que el operativo también busca reconocer la aportación económica y social que realizan los mexicanos radicados en el extranjero.

“Todos estos esfuerzos coadyuvan para cumplir el objetivo del Instituto Nacional de Migración, que es construir vínculos de atención, protección y acompañamiento para quienes, por distintas razones, decidieron emprender proyectos de vida en otros países. Pero también este operativo es sumamente importante porque representa una forma de reconocer y agradecer a nuestros paisanos todo el esfuerzo y la contribución que realizan por México desde el extranjero”, señaló.

Por su parte, Alejandro Marín Sánchez, jefe del Departamento de Paisano y Repatriación Digna en Jalisco, informó que para esta edición se reforzarán los puntos de atención en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, la Central Camionera y los municipios metropolitanos, además de incrementar el número de participantes en las labores de acompañamiento y observación.

“Para este operativo de verano reforzamos nuestras actividades en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en la Central de Autobuses y en todos los municipios de la Zona Metropolitana. Tendremos una mayor participación de Jóvenes Construyendo el Futuro y observadores. En esta edición participarán 18 jóvenes del programa y 13 observadores”, explicó.

Entre las novedades de este año se encuentra la incorporación de un sistema de atención mediante chat dentro de la Guía Paisano, que permitirá a los usuarios resolver dudas y recibir orientación inmediata a través de un código QR, además de acceder al servicio en distintos idiomas.

El Operativo Especial de Verano 2026 permanecerá vigente del 9 de junio al 9 de agosto. De acuerdo con cifras oficiales, entre 2025 y 2026 se brindaron más de 225 mil atenciones a connacionales, cifra que las autoridades esperan superar durante el presente periodo vacacional.