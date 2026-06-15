Cemex y Grupo Embotellador PepsiCo firman acuerdo que beneficia el ahorro de agua

Cemex

Cemex firmó un convenio con Grupo Embotellador PepsiCo (GEPP) que le permitirá duplicar la cantidad de agua alterna que recibe de la embotelladora. Al tratarse de agua que no puede destinarse al consumo humano, su aprovechamiento en uso industrial contribuirá a liberar miles de litros de agua potable para las comunidades.

La compañía de construcción sustituyó el 67% del liquido que usa para producción, por agua no potable al cierre de 2025. Además, en 180 de sus instalaciones operativas en todo el país, ya no utiliza este recurso durante la producción.

Desde 2017 Cemex recibe agua que el GEPP utilizó en algún proceso en su planta Iztacalco, en la Ciudad de México, debido a que no puede ser consumida por las personas, resulta útil en la producción de materiales de construcción.

En 2019 comenzó a recibir agua con características similares de la planta del Grupo Embotellador PepsiCo en Querétaro, lo que le ha permitido a Cemex dejar de utilizar 670,000 metros cúbicos de agua potable en sus operaciones, cantidad equivalente a llenar siete veces el Museo Soumaya.

Con este nuevo convenio Cemex obtendrá agua no potable de 11 plantas de GEPP en todo México.

Estas acciones forman parte de la estrategia de sostenibilidad de Cemex, que busca sustituir el agua potable por fuentes alternativas, como el uso de aguas residuales industriales tratadas, agua de lluvia captada y efluentes de procesos de la industria de bebidas.

Con ello, el agua de alta calidad queda reservada para el consumo humano y la agricultura, lo que contribuye a mitigar la escasez y apoya la seguridad hídrica regional.