Puerto Vallarta estrena Zona Fan mundialista con domo inmersivo único en Latinoamérica

Puerto Vallarta se suma a la fiebre de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la apertura de Vibra Jalisco Zona Fan, un espacio gratuito que ofrecerá la transmisión de 50 partidos, conciertos, actividades familiares y experiencias tecnológicas en un recinto con capacidad para recibir hasta 10 mil personas.

El complejo, ubicado junto al Hotel Sheraton, permanecerá abierto hasta el 19 de julio y tendrá como principal atractivo la Domósfera Puerto Vallarta Beach Park, considerada el primer domo inmersivo de Latinoamérica y el tercero más grande del mundo. La estructura geodésica cuenta con 27 metros de diámetro, 14 metros de altura y tecnología audiovisual de última generación para ofrecer experiencias envolventes.

Además de proyectar los encuentros mundialistas en pantallas gigantes de alta definición con sonido envolvente, el recinto contará con una amplia oferta cultural, artística y gastronómica. Entre las actividades destacan experiencias inmersivas, contenidos educativos sobre ciencia y el espacio, propuestas de arte y bienestar, así como una programación especial para niñas y niños.

Durante la inauguración, Mauro Garza Marín, coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco, destacó que este proyecto fortalecerá la capacidad de Puerto Vallarta para albergar eventos de gran escala y atraer más turismo.

Por su parte, la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman, señaló que Vibra Jalisco forma parte de la estrategia estatal para que los beneficios del Mundial 2026 lleguen a distintos municipios de la entidad y generen desarrollo económico.

La cartelera artística incluirá presentaciones de talento local y nacional como Tadeo Fernández, The Criminal Sounds, Cártel de los Hipopótamos, Paulina Ricci y Save The Rabbits, además de un concierto estelar de Ximena Sariñana programado para el 4 de julio.

El espacio también contará con una zona gastronómica con más de 40 opciones de comida y bebidas, cuatro bares, área infantil, activaciones relacionadas con el futbol y estacionamiento para 250 vehículos.

Con este proyecto, Puerto Vallarta amplía su oferta turística para la temporada de verano y refuerza su posición como uno de los destinos clave en el marco de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.