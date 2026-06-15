Esperan en Jalisco, aviso sobre captura de implicado en “fraude monumental” con Villas Panamericanas

La Fiscalía aseguró las Villas Panamericanas

Uno de los implicados en el desvío de recursos cometido con las Villas Panamericanas, habría sido detenido el fin de semana en Texas, por lo que se espera que las autoridades de Jalisco reciban ya la notificación formal de la captura.

Fuentes extraoficiales señalaron que la supuesta detención no ha sido informada pero el Ministerio Público de Jalisco está a la espera de que se formalice.

El detenido sería Jaime “M”, quien habría tenido influencia en las decisiones del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL) y logró que dinero de ese fondo se triangulara en diversas empresas privadas y terminara en la creación de la compañía Green Life Capital que fue la encargada de comprar las Villas Panamericanas con recursos que a final de cuentas eran públicos.

Posteriormente, el complejo habitacional cambió de nombre -Conjunto Avaterra- y fue revendido a particulares.

Las Villas Panamericanas fueron edificadas en la administración del gobernador Emilio González Márquez (2007-2013) para albergar a los deportistas de los Juegos Panamericanos del 2011, con capital del Instituto de Pensiones de Jalisco (IPEJAL), el cual no le ha sido retribuido, aunque con las investigaciones y diligencias de la Fiscalía de Jalisco hay “340 unidades habitacionales y dos áreas comunes” en posesión ministerial de custodia; sin embargo varios de esos inmuebles están habitados por particulares que se presupone, las compraron de buena fe.

El mes de septiembre pasado, Pablo Lemus Navarro, actual gobernador, informó que hubo notarios, funcionarios estatales, empresarios y abogados inmiscuidos en el fraude de las Villas Panamericanas, en un caso al que el mandatario calificó como “un fraude monumental”.

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CAPTURA EN TEXAS

Ha trascendido que la semana pasada agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) aprehendieron en la ciudad de Conroe, Texas, a Jaime “M”, empresario que estaría señalado en la carpeta de investigación 16124/2025 de la Fiscalía de Jalisco junto con otras 13 personas, por el fraude de las Villas Panamericanas, cuyo monto rebasaría los 130 millones de pesos.