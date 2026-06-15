Guadalajara App incorpora semáforo de aforo para el FIFA Fan Festival

Con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de Guadalajara fortaleció las herramientas digitales para residentes y turistas mediante la actualización de Guadalajara App y su plataforma web de turismo, que ahora incluyen un semáforo de ocupación para el FIFA Fan Festival.

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La nueva función permitirá a los aficionados conocer en tiempo real el nivel de aforo en la zona del festival. El sistema utilizará tres colores: verde, cuando exista suficiente espacio disponible; amarillo, cuando la capacidad esté cerca del límite; y rojo, cuando el recinto haya alcanzado su máxima ocupación.

Además de esta herramienta, la aplicación ofrece información sobre las fechas y horarios de todos los partidos del Mundial, así como las transmisiones programadas dentro del FIFA Fan Festival, las atracciones disponibles y los objetos permitidos y restringidos para el acceso al evento.

La plataforma también funciona como una guía turística digital, con recorridos e información sobre sitios emblemáticos de Guadalajara como la Catedral, el Teatro Degollado, la Glorieta Minerva y el Estadio Guadalajara, sede de cuatro partidos de la Copa del Mundo.

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Entre sus funciones adicionales destacan la consulta de noticias de la ciudad, información para visitantes, rutas históricas y hasta la ubicación en tiempo real de los camiones de limpieza municipales.

Las autoridades informaron que los indicadores de aforo también estarán disponibles a través de las redes sociales oficiales del Gobierno de Guadalajara para facilitar la planeación de los asistentes.

La aplicación puede descargarse de manera gratuita para dispositivos Android. Quienes ya la tengan instalada deberán actualizarla desde la Play Store para acceder a las nuevas funciones relacionadas con el Mundial. Asimismo, toda la información está disponible en el portal turístico de Guadalajara.

Como parte de las acciones complementarias para la justa mundialista, el Ayuntamiento instalará islas de residuos en distintos puntos del Centro Histórico con el objetivo de mantener limpios los espacios públicos durante las celebraciones.