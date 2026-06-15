Guadalajara

El alcalde mostró los cambios que ha vivido el municipio en los últimos 11 años con obras en salud, cultura, deporte, movilidad y espacio público

Frangie presume transformación de Zapopan tras cumplir reto lanzado por Pablo Lemus

Por Ivana Lamas

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, cumplió el reto planteado por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, de comparar cómo era el municipio en 2015 y cómo luce actualmente, ejercicio con el que destacó la transformación urbana y social que ha experimentado la ciudad durante la última década.

A través de un recorrido por diversos proyectos emblemáticos, Frangie mostró la evolución de espacios públicos, infraestructura de salud, centros culturales y obras de movilidad que, aseguró, han contribuido a mejorar la calidad de vida de miles de familias zapopanas.

Entre las obras destacadas figura el Parque de las Niñas y los Niños, considerado uno de los principales espacios de convivencia y recreación del municipio, así como proyectos comunitarios como La Colmena Miramar y el Centro Cultural Constitución, que acercan actividades educativas, deportivas y culturales a distintas colonias.

La renovación urbana también incluyó la creación del Parque Estación Zapopan Centro, que revitalizó el corazón histórico del municipio y fortaleció la conexión entre movilidad, patrimonio y espacio público.

En materia de salud, Frangie resaltó la construcción del Hospitalito Sur, la modernización del Hospitalito Centro y la ampliación de servicios especializados mediante el Centro de Autismo Sur, enfocado en la atención de niñas, niños y adolescentes con trastorno del espectro autista.

El alcalde también destacó la rehabilitación de calles, redes hidrosanitarias, banquetas y alumbrado público en distintas zonas del municipio, así como la renovación de la Unidad Deportiva Parques del Auditorio y la consolidación del Andador Aurelio Ortega como un corredor urbano moderno y accesible.

Otro de los proyectos señalados fue el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), que concentra trámites y servicios municipales en un solo espacio para agilizar la atención ciudadana.

Con este balance, el gobierno municipal subrayó los avances alcanzados en infraestructura y desarrollo social, al tiempo que destacó el crecimiento que ha experimentado Zapopan durante los últimos 11 años.

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