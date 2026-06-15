Jalisco suspenderá clases por partido de México en el Mundial 2026

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció la suspensión de clases en todo el estado para el próximo jueves 18 de junio, fecha en la que la Selección Mexicana disputará su partido contra Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el mandatario destacó que será la primera ocasión en la historia que el combinado nacional juegue un encuentro mundialista en Guadalajara, por lo que decidió decretar el azueto escolar para que las familias jaliscienses puedan sumarse a la celebración.

“Por primera vez en la historia, la selección mexicana de futbol jugará un partido en Guadalajara durante un Mundial”, señaló Lemus.

El gobernador precisó que la suspensión será únicamente para el sector educativo, por lo que las actividades gubernamentales y los servicios públicos operarán con normalidad durante esa jornada.

Lemus explicó que la medida busca que niñas, niños, maestros y maestras puedan disfrutar de la fiesta mundialista y apoyar al representativo nacional en este encuentro histórico para la entidad.

El partido entre México y Corea del Sur se disputará la noche del 18 de junio en el Estadio Guadalajara, una de las sedes oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.