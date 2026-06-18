Jalisco

Sumario; SISEMH activa red de Zonas Pulso de Vida, micrositio multilingüe y traslados seguros gratuitos para mujeres durante el Mundial 2026 en Jalisco

SISEMH despliega estrategia integral de seguridad para mujeres durante el Mundial 2026

Por Angélica Villanueva
Zonas Pulso de Vida

El Gobierno de Jalisco activa más de 2 mil Zonas Pulso de Vida, un micrositio multilingüe, traslados seguros gratuitos y un equipo especializado de respuesta inmediata para proteger a mujeres y niñas en espacios turísticos y deportivos.

Con el objetivo de garantizar una experiencia segura, incluyente y libre de violencia para todas las personas que visitan Jalisco durante el Mundial de Fútbol 2026, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) coordina un plan integral de prevención y atención interinstitucional en los principales puntos de concentración turística y deportiva de la entidad.

La estrategia contempla la Red de Espacios Seguros, Tecnología Multilingüe y Movilidad, que ofrece resguardo efectivo ante situaciones de riesgo inminente. Entre sus componentes destacan:

-Micrositio Pulso de Vida en cinco idiomas (español, inglés, francés, portugués y coreano), con mapa interactivo para geolocalizar puntos de auxilio y activar llamadas al 911, Línea 079 y Chatbot Violeta.

-Más de 2 mil Zonas Pulso de Vida activas, integradas por tiendas de conveniencia, gasolineras, tótems municipales y centros comerciales con Zona Violeta.

-Traslados seguros gratuitos con Uber y DiDi para mujeres en situación de violencia, hacia instancias de salud, Ministerio Público o refugios temporales.

-Capacitación especializada a más de mil 400 personas de cuerpos de seguridad, sociedad civil y servicio público en protocolos de actuación durante eventos masivos.

-Campañas de prevención social como “Juego Limpio” y el folleto “Tiempo Fuera”, dirigidas a hombres aficionados y practicantes de fútbol para desmontar estereotipos de masculinidad y promover convivencia respetuosa.

Zonas Pulso de Vida

El operativo incluye dinámicas de socialización en puntos de alta afluencia mundialista —Plaza de la Liberación, Glorieta Minerva y la última milla del Estadio Guadalajara— donde se distribuyeron más de tres mil paquetes informativos con códigos QR de acceso directo al micrositio.

Durante todo el certamen, el Centro de Reunión y Atención para las Mujeres (CREA) funcionará como búnker estratégico de monitoreo y asesoría jurídica y psicológica, además de acompañar al equipo de Embajadoras y Embajadores de Derechos Humanos en el FIFA Fan Festival.

Todas las acciones cuentan con la validación y acompañamiento del Consejo Ciudadano de las Mujeres de la SISEMH (CCM), asegurando transparencia, corresponsabilidad y enfoque de derechos humanos desde la sociedad civil.

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