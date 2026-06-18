SISEMH despliega estrategia integral de seguridad para mujeres durante el Mundial 2026

Zonas Pulso de Vida

El Gobierno de Jalisco activa más de 2 mil Zonas Pulso de Vida, un micrositio multilingüe, traslados seguros gratuitos y un equipo especializado de respuesta inmediata para proteger a mujeres y niñas en espacios turísticos y deportivos.

Con el objetivo de garantizar una experiencia segura, incluyente y libre de violencia para todas las personas que visitan Jalisco durante el Mundial de Fútbol 2026, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) coordina un plan integral de prevención y atención interinstitucional en los principales puntos de concentración turística y deportiva de la entidad.

La estrategia contempla la Red de Espacios Seguros, Tecnología Multilingüe y Movilidad, que ofrece resguardo efectivo ante situaciones de riesgo inminente. Entre sus componentes destacan:

-Micrositio Pulso de Vida en cinco idiomas (español, inglés, francés, portugués y coreano), con mapa interactivo para geolocalizar puntos de auxilio y activar llamadas al 911, Línea 079 y Chatbot Violeta.

-Más de 2 mil Zonas Pulso de Vida activas, integradas por tiendas de conveniencia, gasolineras, tótems municipales y centros comerciales con Zona Violeta.

-Traslados seguros gratuitos con Uber y DiDi para mujeres en situación de violencia, hacia instancias de salud, Ministerio Público o refugios temporales.

-Capacitación especializada a más de mil 400 personas de cuerpos de seguridad, sociedad civil y servicio público en protocolos de actuación durante eventos masivos.

-Campañas de prevención social como “Juego Limpio” y el folleto “Tiempo Fuera”, dirigidas a hombres aficionados y practicantes de fútbol para desmontar estereotipos de masculinidad y promover convivencia respetuosa.

Zonas Pulso de Vida

El operativo incluye dinámicas de socialización en puntos de alta afluencia mundialista —Plaza de la Liberación, Glorieta Minerva y la última milla del Estadio Guadalajara— donde se distribuyeron más de tres mil paquetes informativos con códigos QR de acceso directo al micrositio.

Durante todo el certamen, el Centro de Reunión y Atención para las Mujeres (CREA) funcionará como búnker estratégico de monitoreo y asesoría jurídica y psicológica, además de acompañar al equipo de Embajadoras y Embajadores de Derechos Humanos en el FIFA Fan Festival.

Todas las acciones cuentan con la validación y acompañamiento del Consejo Ciudadano de las Mujeres de la SISEMH (CCM), asegurando transparencia, corresponsabilidad y enfoque de derechos humanos desde la sociedad civil.