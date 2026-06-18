Indagan asesinato de colombiano en zona de Chapultepec

A golpes fue asesinado un hombre de origen colombiano la madrugada de este jueves en la zona aledaña a la Avenida Chapultepec, en Guadalajara.

Otro ciudadano de la misma nacionalidad resultó herido en los mismos hechos, que al parecer fueron el resultado de un riña, entre los dos sudamericanos y varios sujetos que los atacaron con piedras.

Foto tomada de redes sociales

El suceso ocurrió después de las 3:30 horas de este jueves 18, en la Calle López Cotilla, en un punto cercano con la confluencia de Progreso, en donde un grupo de individuos aún por identificar arremetieron en contra de los dos originarios de Colombia.

Una patrulla de la Policía de Guadalajara acudió al lugar y entonces los agresores huyeron corriendo. Al parecer la riña había iniciado en Avenida Chapultepec y La Paz.

Uno de los hombres sudamericanos quedó inconsciente y poco después se confirmó que estaba muerto, con una lesión por agente contundente en el cráneo. Una piedra con manchas fue asegurada como indicio.

Se dijo que los dos sudamericanos, cuyas edades están entre los 30 y 35 años, residen en Tlajomulco de Zúñiga desde hace unos siete años, por lo que se descarta que sean visitantes por el Mundial de Futbol.

El herido fue atendido en un puesto de socorros y al parecer se encuentra fuera de peligro.

Anoche, tras el espectáculo con el grupo Maná en la zona de La Minerva, varios de los asistentes se concentraron en bares del corredor de la Avenida Chapultepec, pero se desconoce si los involucrados en este caso de homicidio estuvieron allá.

La Fiscalía de Jalisco se encarga de aclarar las circunstancias del crimen y de procurar la captura de quien resulte responsable. Trasciende que comerciantes de alimentos del corredor podrían haber participado.

En la zona durante la madrugada hubo otros altercados e incluso daños a patrullas municipales en la esquina de las avenidas Chapultepec y Niños Héroes.