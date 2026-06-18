Se moviliza la Asamblea Magisterial de Jalisco en Puerto Vallarta, Tomatlán y Ocotlán

Hubo manifestantes docentes afuera de la Marina, en Puerto Vallarta.

Los profesores de la Asamblea Magisterial Democrática de Jalisco (AMDJ), afines a la CNTE, realizaron protestas y manifestaciones en diversas regiones del estado, en apoyo a las movilizaciones que realizan maestros en la capital del país.

Saúl Rojas Sánchez, vocero de la AMDJ, dio a conocer que hubo marcha por las principales calles de Tomatlán y afuera de la marina en Puerto Vallarta, esto, en la región Costa Norte, así como movilizaciones en Encarnación de Díaz, en la región Altos Norte y hubo toma de la caseta de cobro de la autopista Guadalajara-Toluca, a la altura de Ocotlán, en la región Ciénega.

El profesor rechazó la represesión que se dio en la ciudad de México, en contra del CNTE.

“Aprovechamos para aclarar que no somos de derecha, ni estamos con el imperialismo. 46 de lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) nos respaldan. Jalisco condena las acciones de represión ejercidas por el gobierno federal y la ciudad de Mñexico contra compañeros de la CETEG (de Guerrero) y su secretaria general. Basta de criminalizar nuestras justas demandas , sigue la incongruencia entre el decir y el hacer del actual gobierno. Firmes y dignos. Unidos y organizados, venceremos”, dijo Rojas Sánchez.

El vocero dijo que el gobierno federal tiene recursos para regresar al modelo de jubilaciones de un fondo solidario y no de cuentas individuales, porque así los profesores tendrán ingresos mínimos para vivir, tras más de 35 años de trabajo en las aulas.

“Sí hay dinero para resolver el problema que enfrentan las pensiones en México, no solo la de los maestros, sino de todos los trabajadores de este país”, concluyó.