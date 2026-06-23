Ajustan rutas de transporte público por partidos de fut y concierto de Alejandro Fernández

La Minerva. FOTO: PC Jalisco

Debido a las proyecciones de partidos del Mundial 2026 en pantallas gigantes y al concierto del cantante Alejandro Fernández, la Secretaría de Transporte (SETRAN), informa que, del 23 al 26 de junio, habrá ajustes temporales en varios rutas de transporte 2público en Guadalajara y Zapopan.

El cierre de vialidades y los desvíos de rutas iniciarán a partir de las 16:00 horas los días 23 y 24, mientras que el 26 de junio será a partir de las 14:00 horas, indicó la dependencia estatal.

Para la presentación de Alejandro Fernández, a realizarse el jueves 25, “los ajustes comenzarán desde las 6:00 horas y permanecerán vigentes hasta la conclusión de las actividades programadas”, agregó.

“Como parte de las medidas operativas, se habilitarán paradas temporales sobre los trayectos alternos que recorrerán las rutas afectadas, con el fin de mantener el servicio y facilitar los desplazamientos de las y los usuarios”, indicó.

La SETRAN dijo que exhorta a la ciudadanía a anticipar sus traslados, considerar tiempos adicionales de recorrido y consultar oportunamente la información sobre rutas alternas, cierres viales y modificaciones al transporte público a través de sus canales oficiales de comunicación.

LINKS PARA CONSULTAR RUTAS DE TRANSPORTE QUE MODIFICARÁN RECORRIDOS:

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