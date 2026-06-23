Convocan diputados al director del SIAPA a una mesa de trabajo sobre calidad del agua

Cuquis Camarena (PRI), Adriana Medina y Gabriela Cárdenas (MC), durante la sesión de la Comisión.

En forma unánime, los 11 legisladores asistentes a la sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso, acordaron que el próximo lunes 29 de junio, a las 9 de la mañana, comparezca el director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Ismael Jáuregui Castañeda.

La cita es para que el funcionario acuda a la Comisión de Hacienda, a fin de que hable a detalle del Plan de Reestructuración del SIAPA y sobre todo, las acciones que están haciendo para resolver la mala calidad del agua que sigue saliendo sucia y con olor a huevo podrido en decenas de colonias.

El diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, pidió retomar la invitación al titular del SIAPA para que responda a las dudas de los legisladores.

“Mi propuesta concretamente sería que le pidiéramos una reunión de trabajo al director del SIAPA y que, una vez que lo escuchemos sobre el tema del Plan Financiero, ya de esa manera este dictamen formara parte integral de los acuerdos que tuvieran que ver con el tema”, dijo.

La diputada del PRI, Cuquis Camarena, dijo que la cartera vencida del SIAPA es de 18 mil millones de pesos y ese es uno de los temas que debe explicar el nuevo titular a los diputados.

“Yo aquí le pediría presidenta, estoy de acuerdo con la mesa de trabajo, pero que también se retome la comparecencia ante la asamblea de este Congreso de Ismael Jáuregui, titular del SIAPA, también no sabemos el estatus del caso de Ely Castro, pareciera como que ya se les olvidó”, precisó.

La presidenta de la Comisión, Gabriela Cárdenas, indicó que a la bancada de MC también le preocupa la mala calidad del agua en los hogares y negocios.

“Estaremos aquí empujando juntos también estas propuestas. Nosotros también nos la pasamos en la calle, atendemos reportes, atendemos a la ciudadanía y por supuesto lo que queremos es que, a la gente le llegue el agua, le llegue limpia y que el SIAPA de una vez por todas pueda tener esas mejoras”, dijo.

Ismael Jaúregui asumió la dirección del SIAPA el 1 de abril pasado por lo que está próximo a cumplir tres meses en el cargo.

La Comisión de Hacienda aprobó en forma unánime, otorgar descuentos de 100% en recargos y multas a los usuarios del SIAPA que se pongan al corriente desde ahora y hasta el 31 de julio. El dictamen aún debe aprobarse en sesión del pleno.