Inician rehabilitación en calle de La Cofradía en Tlajomulco, invierten 4 mdp

El Gobierno de Tlajomulco inició la rehabilitación integral de la calle Francisco Villa, en la delegación La Cofradía, una obra con una inversión de 4 millones de pesos que contempla mejoras en infraestructura vial y servicios públicos.

El arranque de los trabajos fue encabezado por el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, quien señaló que el proyecto forma parte de las obras de infraestructura previstas para las comunidades del municipio.

“Venimos también a arrancar esta obra y a decirles que vamos a seguir con toda la fuerza para que los presupuestos subsecuentes continúen en esta lógica, distribuyéndose de manera equitativa y proporcional. Hemos podido, junto con los regidores, construir un presupuesto con mucho sentido de responsabilidad”, señala el alcalde.

Construcción calle La Cofradía en Tlajo (CHAFF/Gobierno Tlajomulco)

Nos propusimos que nuestros pueblos tradicionales tienen que recuperar su grandeza. Esta obra representa una inversión de cuatro millones de pesos; con lo que ya hemos realizado aquí, yo creo que en toda la zona rebasamos los 100 millones de pesos y solamente en La Cofradía superamos los 10 millones de pesos de inversión. Estamos dándole con fuerza”, añade.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, informó que la intervención incluye la construcción de banquetas accesibles, alumbrado público, cruceros seguros y la renovación de la infraestructura hidrosanitaria.

“Una de las acciones principales es mejorar, en este temporal de lluvias, las condiciones de las viviendas que se encuentran por debajo del nivel de la calle y que históricamente sufren afectaciones. Vamos a realizar las correcciones necesarias para evitar el ingreso de escurrimientos pluviales”, explicó.

De acuerdo con el proyecto, la rehabilitación también contempla pavimento de empedrado zampeado, adecuaciones para mejorar el manejo de aguas pluviales, construcción de cruceros seguros y acciones de arborización.

El inicio simbólico de la obra estuvo a cargo de habitantes de la comunidad, quienes participaron en el banderazo de arranque de los trabajos.