Votarán de nuevo reforma para el reconocimiento de la identidad de género para infancias trans

Isaías Cortés, presidente de la Comisión de Familia y Niñez. Votará en contra.

Este miércoles, el Congreso de Jalisco realizará una sesión extraordinaria, para atender un requerimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que pidió resolver en forma definitiva una reforma a la Ley del Registro Civil para que se reconozca la identidad de género de niñas, niños y adolescentes trans.

Lo que pide la Corte es que la Legislatura avance para legislar y que las personas menores de edad puedan modificar su acta de nacimiento de acuerdo a su identidad de género autopercibida.

El legislador del PAN, Isaías Cortés Berumen, presidente de la Comisión de Asistencia Social, Familia y Niñez, dijo que la sesión se hará para acatar la solicitud hecha por la SCJN.

Sin embargo, aclaró que la Corte no puede ordenar el sentido de la votación de cada legislador. Por ello, se presume que el tema podría rechazarse de nueva cuenta.

“De eso, a que nos digan cómo tenemos que votar como tenemos que votar cada uno de los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales, o cada uno de los integrantes del Congreso del Estado, es totalmente diferente. Nosotros estamos obligados a someter a consideración del pleno la iniciativa, pero los diputados de manera individual tienen la libertad de votar a favor o en contra de este dictamen que se propone”, explicó.

Isaías Cortes precisó que en lo personal él no está de acuerdo en que se reforme la Ley del Registro Civil de Jalisco y explicó por qué.

“Personalmente yo voy a votar en contra de esta reforma, porque me parece que es un exceso. Ya en Jalisco, el gobernador de MC, Enrique Alfaro, emitió un decreto donde las personas que son transexuales pueden acudir al Registro Civil y pueden hacer el cambio. ¿Por qué quieren obligar a cambiar la Ley del Registro Civil cuando ya hoy lo pueden hacer? No necesitan cambiar la ley”, dijo.

El legislador panista expuso que un menor de edad no tiene la edad suficiente para tomar alcohol, para conducir o firmar un contrato, necesita un tutor, sin embargo, si quiere autorizarse que se auto perciba de un género diferente y cambiar su acta en el Registro Civil.