Avalan Ley para Prevenir el Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes

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Se propone otorgar atención psicológica, psiquiátrica y acompañamiento a las víctimas de reclutamiento.

Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso aprobó el dictamen que crea la Ley para Prevenir el reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece mecanismos de prevención, atención, protección, por medio de la coordinación de autoridades estatales y municipales, para atender este problema.

La nueva ley fue presentada por la diputada de MC, Mónica Magaña, en agosto de 2025 y es resultado de diez meses de trabajo de consulta y diálogo con expertos.

Mónica Magaña precisó que con la ley se construirá un sistema especializado que permitirá tener un diagnóstico preciso que identifique las zonas de riesgo en Jalisco, para focalizar la prevención.

La idea es ofrecer atención a las víctimas de reclutamiento.

“Este sistema, primero que nada, el gran paso que genera es un monitoreo, es identificar áreas de mayor riesgo, cuáles son las conductas, en dónde tienes que prestar más atención. Si son niños, hoy hay reportes que nos muestran que los niños empiezan desde los ocho años a llegar a ser manipulados, engañados, pero de alguna forma involucrados”, aseveró.

Hoy -insisto- lo fundamental no solo es castigar la conducta. “Nosotros buscamos hasta 30 años de prisión y se están discutiendo hasta cuántos podrían ser para los adultos o las personas que se atreven a reclutar a menores, pero además del castigo tiene que haber prevención, tiene que haber un sistema de atención, tiene que haber seguimiento a los hoy víctimas y sobre todo, cuidar que estos números no sigan creciendo”, subrayó.

Para los niños y adolescentes rescatados y que sea un riesgo para ellos regresar a sus familias, se propone que haya refugios temporales especializados, atención médica, psicológica y psiquiátrica, así como medidas de acompañamiento y reinserción social.

En la construcción de esta ley participaron autoridades de la UNICEF México, organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía Estatal, así como magistradas y magistrados del Poder Judicial.

En la sesión de la Comisión de Justicia, se abstuvieron de votar el diputado Enrique Velázquez, así como la legisladora Claudia Murguía. Velázquez consideró que el tema de trata de personas es un tema de jurisdicción federal. Añadió que la ley puede generar más burocracia. Murguía dijo que el tema se duplica con lo que ya establece la Ley de Trata de Personas.

La votación fue de cuatro votos a favor y dos abstenciones.

El dictamen debe ser votado aún en el pleno del Congreso, por los 38 diputados locales.