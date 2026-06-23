Realizará Movimiento Ciudadano Jalisco su Segundo Parlamento Juvenil LGBT+

Movimiento Ciudadano Jalisco anunció la realización del Segundo Parlamento Juvenil LGBT+, un ejercicio dirigido a promover la participación política de jóvenes de la diversidad sexual. La actividad se llevará a cabo los días 26 y 27 de junio en la sede estatal del partido.

De acuerdo con los organizadores, 38 jóvenes provenientes de distintas regiones y distritos de Jalisco participarán en un simulacro del proceso legislativo que se desarrolla en el Congreso del Estado.

Durante las jornadas, las y los participantes conocerán el procedimiento para presentar una iniciativa, analizarla en comisiones y someterla a votación en una sesión plenaria simulada.

El delegado de Diversidad Sexual de Movimiento Ciudadano Jalisco, Ernesto Cuevas, señaló que el objetivo es fomentar la participación política de este sector de la población.

“Movimiento Ciudadano Jalisco se suma a fortalecer e impulsar la participación política de las juventudes que pertenecen a la comunidad, que defienden no solo la causa de la diversidad sino diferentes causas y banderas”, expresó.

Los organizadores informaron que el parlamento contará con la participación de diputados de la bancada de Movimiento Ciudadano, así como de dirigentes del partido.