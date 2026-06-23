Cómo los Restaurantes y Bares en Jalisco se Preparan para el Mundial 2026

Festejo Mundial 2026

La Copa del Mundo FIFA 2026 llega con Jalisco como sede coorganizadora, y con eso viene una oportunidad comercial sin precedentes para el sector de hospitalidad. Las estimaciones proyectan entre 563 y 728 millones de dólares en ingresos adicionales para la industria restaurantera en México durante el torneo, cifra equivalente a entre el 1% y el 3% del PIB nacional.

Para los negocios jaliscienses, capitalizar ese flujo dependerá de un solo factor: la preparación tecnológica. Desde la digitalización de los sistemas de cobro hasta la conectividad de respaldo, quienes lleguen listos al pitazo inicial definirán la rentabilidad del evento.

Puntos Clave

El POS es la columna vertebral de la operación. Para capitalizar el incremento del 29% en el ticket promedio, los negocios deben digitalizar comandas, usar impresoras térmicas en cocina y automatizar la emisión del CFDI desde el ticket impreso. La agilidad en el cobro define la rotación de mesas en los momentos de mayor demanda.

Para capitalizar el incremento del 29% en el ticket promedio, los negocios deben digitalizar comandas, usar impresoras térmicas en cocina y automatizar la emisión del CFDI desde el ticket impreso. La agilidad en el cobro define la rotación de mesas en los momentos de mayor demanda. La conectividad robusta no es opcional. Depender de una sola línea de internet durante un partido es un riesgo operativo mayor. Contar con routers de alto rendimiento y sistemas con modo offline garantiza que la operación no se detenga, aunque falle la conexión.

Depender de una sola línea de internet durante un partido es un riesgo operativo mayor. Contar con routers de alto rendimiento y sistemas con modo offline garantiza que la operación no se detenga, aunque falle la conexión. El home office es una táctica, no una política. Solo el 19% de las empresas en México lo implementará formalmente. El resto de las organizaciones utilizará la transmisión interna de partidos y actividades temáticas corporativas para mantener la productividad, retener el talento y prevenir el ausentismo no autorizado.

El Escenario Corporativo: Trabajo Flexible como Estrategia

Los partidos en horario laboral generan una fricción real entre obligaciones profesionales y cultura deportiva. En Guadalajara, el flujo masivo de turistas y delegaciones internacionales agravará la presión sobre la infraestructura vial, lo que llevó a autoridades como Claudia Sheinbaum y Clara Brugada a promover esquemas de trabajo remoto para desahogar el tráfico durante los eventos de mayor perfil.

La Coparmex respaldó la iniciativa por sus beneficios de movilidad, pero aclaró que no se trata de un decreto legalmente vinculante. La decisión queda en manos de cada empresa según su viabilidad operativa.

Los números reflejan esa realidad: según la consultora WTW, solo el 19% de las organizaciones en México implementará el home office con motivo de la temporada de fútbol. Sectores como manufactura, logística y comercio presencial simplemente no pueden operar a distancia.

Métrica de Implementación Distribución Frecuencia de home office 58% (1-2 días), 33% (3 días), 9% (4+ días) Cobertura geográfica 62% solo ciudades sede, 38% a nivel nacional

Tabla 1: Adopción del trabajo remoto por la temporada mundialista. Fuente: WTW.

La tendencia dominante es un modelo híbrido ligero, diseñado para coincidir exclusivamente con los partidos de la selección. La restricción a ciudades sede confirma que la medida responde más a la crisis de movilidad local que a una política general de recursos humanos.

La Transmisión Interna como Herramienta de Cohesión

Para las empresas que no pueden ofrecer trabajo a distancia, ignorar la temporada deportiva representa un riesgo de productividad. El 45% de los empleados preferiría ver los partidos en lugar de laborar; el 21% experimentaría frustración si no puede hacerlo, y el 9% admite que buscaría verlos en secreto.

El 52% de las organizaciones responde con una estrategia de integración presencial: el 98% transmitirá los encuentros en las instalaciones si ocurren en horario laboral, el 54% habilitará áreas con alimentos y el 45% organizará actividades de integración.

Estas acciones se financian mayoritariamente con presupuestos existentes de Recursos Humanos, convirtiendo un distractor potencial en un motor de cohesión corporativa.

Restaurantes y Bares en Jalisco: La Línea Frontal del Consumo

Entre el 20% y el 25% de los aficionados consumirán los partidos en bares y restaurantes. Jalisco, con su arraigada cultura futbolística y su estatus de sede, es un epicentro de esa actividad.

Lugares emblemáticos en Guadalajara ya aparecen en guías de consumo mundialista: El Tablón (Colonia Americana), que combina gastronomía con una colección de playeras históricas firmadas por leyendas de Chivas; Twin Peaks y Hooters (Rafael Sanzio, con más de 20 pantallas)

En zonas de alta plusvalía como Providencia y Plaza Galerías; cantinas como La Insurgente, California Wings and Beer y Rush Sports Bar en Zapopan; y puntos de abastecimiento peatonal en el Centro Histórico como Tortas El Güerito.

Marco Regulatorio: Lo que No Está Permitido

Para capitalizar el tráfico de manera lícita, la Canirac Jalisco ha instado a sus afiliados a regularizar sus licencias. Las reglas son claras:

Primero, licencias comerciales obligatorias: transmitir los partidos requiere contratar paquetes deportivos a través de proveedores de televisión de paga (Sky, Izzy). Proyectar desde señal abierta sin licencia comercial expone al negocio a sanciones económicas.

Segundo, prohibición de cover y consumo mínimo: los establecimientos no pueden cobrar entrada ni condicionar la permanencia a una cuota de gasto. La transmisión debe funcionar como servicio complementario a la venta de alimentos y bebidas.

Al no poder garantizar ingresos fijos mediante accesos o consumos mínimos, la rentabilidad dependerá exclusivamente del volumen de ventas, la rotación de mesas y la eficiencia operativa. Aquí es donde la tecnología se vuelve crítica.

Tecnología para el Servicio: El Ecosistema POS

El verdadero reto durante el Mundial es soportar ráfagas de demanda concentradas en ventanas de tiempo muy cortas: las dos horas que dura cada partido. Un incremento proyectado de hasta el 29% en el ticket promedio por transacción exige rapidez, control y decisiones inteligentes.

El corazón de esa resiliencia es el sistema de Punto de Venta (POS). Un POS moderno va más allá de la caja registradora; es una infraestructura que sincroniza cocina, sala y administración en tiempo real. Plataformas como Square, Lightspeed, Odoo y Soft Restaurant permiten vender más rápido y reducir el margen de error humano.

Facturación, Cobro y Comandas

El momento del cobro es el mayor cuello de botella. Cuando el árbitro pita el final, una proporción masiva de clientes solicita la cuenta al mismo tiempo. Un proceso manual genera filas, bloquea la rotación de mesas y pierde la siguiente ola de consumidores.

Los sistemas POS actuales dividen cuentas grupales con pocos toques e integran terminales que soportan tarjetas sin contacto y billeteras digitales. También automatizan la emisión del CFDI: el ticket impreso incluye un código QR o enlace web para que el cliente genere su factura desde el teléfono, sin intervención del personal.

En la cocina, el método de comandas en papel es insostenible durante eventos masivos. Las impresoras térmicas de red, combinadas con terminales móviles para meseros, envían los pedidos directamente desde la mesa a cada estación de preparación.

Esto elimina desplazamientos innecesarios, errores por caligrafía y tiempos muertos entre la toma de orden y el inicio de la cocción.

Conectividad: Prevenir el Colapso

Un alto volumen de transacciones requiere una red robusta. Depender exclusivamente de la nube es un riesgo si el proveedor de internet local falla durante el partido. Por eso, contar con routers de alta disponibilidad que soporten múltiples dispositivos simultáneos sin degradar el rendimiento no es un lujo: es parte del equipamiento base.

Las arquitecturas avanzadas añaden una capa de seguridad adicional. Sistemas como Soft Restaurant 12 operan en modo local (offline), procesando comandas, imprimiendo tickets y gestionando inventarios sin conexión, para sincronizarse con la nube una vez restaurado el servicio.

Esta modalidad híbrida protege la operación ante cualquier fallo de red.

Delivery: El Partido desde Casa

El impacto económico no se limita al salón. Las reuniones en hogares impulsan exponencialmente la demanda de entrega a domicilio, y las plataformas como Uber Eats, Rappi y DiDi Food son los motores de esa demanda en el segmento de servicio rápido, que representa el 55% del mercado mexicano.

Sin embargo, el delivery en temporada alta implica retos financieros concretos. Las plataformas cobran comisiones de entre el 15% y el 35% por pedido. Un menú sin ajuste estratégico convierte la alta demanda en pérdidas.

La solución tecnológica pasa por tres frentes. Primero, ajustar los precios del menú digital para compensar las comisiones y limitar la oferta a productos de alta rentabilidad y cocción rápida: alitas, pizzas, paquetes grupales.

Segundo, integrar todas las plataformas de delivery directamente al POS principal, eliminando el caos de múltiples tabletas independientes y la recaptura manual de pedidos.

Tercero, gestionar expectativas en tiempo real: pausar la recepción de órdenes cuando la cocina está saturada y actualizar dinámicamente los tiempos de entrega, para evitar cancelaciones y reseñas negativas que dañan la reputación a largo plazo.

Analítica para Decisiones en Tiempo Real

La ventaja competitiva de digitalizarse no está solo en la velocidad de servicio: está en los datos. Las plataformas POS modernas generan paneles de control con métricas vitales: ventas por hora para planificar turnos, ticket promedio por mesa, tiempos de servicio y tasas de error en órdenes.

Esa información permite ajustes en tiempo real durante el partido y decisiones más inteligentes en los siguientes eventos del torneo. Un restaurante que analiza sus datos de la primera jornada llega mejor preparado a la segunda.

Equiparse tecnológicamente para el Mundial no es solo adquirir dispositivos; es construir una infraestructura digital que permita al negocio absorber picos violentos de demanda sin perder el control. Solo así el frenesí deportivo se traduce en crecimiento comercial ordenado y rentable.

Preguntas Frecuentes

¿Es obligatorio que las empresas otorguen home office durante los partidos del Mundial?

No. Las autoridades han emitido un llamado a priorizar el trabajo remoto para desahogar el tráfico en ciudades sede como Guadalajara, pero la medida no es un decreto legal vinculante para el sector privado. Cada empresa decide según su viabilidad operativa. Solo el 19% de las organizaciones en México planea implementar este esquema durante la temporada.

¿Pueden los restaurantes y bares cobrar un cover para ver los partidos?

No. La Canirac y las regulaciones de derechos de transmisión prohíben cobrar cuotas de entrada o imponer consumo mínimo condicionado a la transmisión del evento. El partido debe funcionar como servicio complementario a la venta de alimentos y bebidas, no como un espectáculo con acceso pagado.

¿Qué licencias necesita un negocio para transmitir el fútbol sin riesgo de multas?

Los establecimientos comerciales deben contratar paquetes deportivos a través de proveedores autorizados de televisión de paga, como Sky o Izzy. Proyectar los partidos desde señal de televisión abierta sin una licencia comercial viola los derechos de transmisión y expone al negocio a sanciones económicas.

¿Cómo beneficia un sistema POS a un restaurante lleno durante el partido?

Un POS moderno agiliza toda la cadena de servicio: los meseros toman pedidos en dispositivos móviles que se envían directamente a la cocina, las órdenes de delivery llegan centralizadas en una sola pantalla, la división de cuentas se resuelve en segundos y la facturación se automatiza con códigos QR en el ticket impreso. El resultado es mayor rotación de mesas y menos errores en horas pico.