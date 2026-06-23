“La violencia tiene siempre un componente comunicativo que frecuentemente busca producir ya sea alguna modalidad de sumisión o al menos una tolerancia resignada hacia prácticas que, sin el despliegue violento, generan un rechazo decidido. No sabemos demasiado sobre cómo operan estas prácticas silenciadoras, pero sí sabemos que afectan a la población en general, mucho más allá de cualquier objetivo inmediato de tal o cual actor violento…”.

“Antropología de la zona de silencio”, de Claudio Lomnitz

Antropólogo e historiador, Claudio Lomnitz (Santiago de Chile, 1957) suma una impresionante lista de títulos publicados: “Evolución de una sociedad rural”; “Las salidas del laberinto: Cultura e ideología en el espacio nacional mexicano”; “Modernidad indiana: Nueve ensayos sobre nación y mediación en México”; “Idea de la muerte en México”, “El antisemitismo y la ideología de la Revolución Mexicana”, “Nuestra América”. “Utopía y persistencia de una familia judía”, “El porfiriato y la revolución en la historia de México. Una conversación” (en coautoría con Friedrich Katz), y “El regreso del camarada Ricardo Flores Magón”, etc. Miembro de El Colegio Nacional, cierra con “Antropología de la zona de silencio” (Era, 2026) una indispensable trilogía y crónica del México contemporáneo que comenzó con sus conferencias en “El tejido social rasgado” (Era, 2022) y “Para una teología política del crimen organizado” (Era, 2023):

“La expresión “zona de silencio” se refiere a regiones donde la violencia ha instaurado tal miedo entre la población que el periodismo no puede ejercerse libremente y las vías comunicativas informales, como el rumor, se vuelven fundamentales para sus habitantes. Comprender cómo se conforman estas geografías en México es vital para desentrañar la lógica de la violencia en nuestro país, así como los contextos políticos y sociales que le dan sentido”.

Escrito a partir de una investigación colaborativa con la Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas y la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Zacatecas, además de testimonios locales, “Antropología de la zona de silencio” propone un estudio del caso zacatecano para visibilizar los alcances de las economías ilícitas en un Estado soberano incapaz de hacerles frente.

“Antropología de la zona de silencio”, de Claudio Lomnitz

Lomnitz disecciona la forma en que las pugnas entre grupos criminales por Zacatecas han provocado una gran inestabilidad en sus municipios y fronteras, en sus barrios urbanos y en sus ranchos, con devastadoras consecuencias: la creación de campos de entrenamiento o “diestras” para formar soldados y el surgimiento de dinámicas de control económico y social a través de la manipulación y la extorsión, en el contexto de un país asolado por las desapariciones forzadas y por el silenciamiento generalizado de quienes pretenden arrojar luz sobre esta crisis…