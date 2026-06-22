Martha Cerda. FOTO: Arturo Méndez Licón

¿De qué manera podría describirse en una sola frase, la personalidad de alguien como Martha Cerda, novelista, ensayista y dramaturga, con un cúmulo de obras publicadas, varias de ellas galardonadas y traducidas a diferentes idiomas?

La respuesta podemos encontrarla en una frase que la propia escritora tapatía plasmó en su último libro “Cómo llegar a los 80 sin sucumbir en el camino”: “Los verdaderos escritores no tratan de competir, sino de compartir”.

Y es que la maestra Martha es un ser humano que comparte y se muestra siempre generoso, literal y literariamente hablando; “... Somos cuerpo y espíritu, de éste surge lo más sublime de nosotros convertido en novelas, cuentos, poemas, obras de teatro”, afirma también en su más reciente obra.

En este libro -que conmemora sus ocho décadas de vida cumplidas en noviembre último-, la literata que fundó en 1988 la Escuela de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM) en Guadalajara, nos comparte, espléndida como ella sola, una serie de textos pertenecientes a los géneros citados en el párrafo predecesor, aparte de crónicas y ensayos, memorias, obras de minificción y de dramaturgia, con la prosa clara y amena, con toques de su característico fino humor, que se disfrutan de manera ágil en sus 109 páginas.

La maestra Martha ha aprovechado las situaciones adversas y las ha convertido en “áreas de oportunidad” -aunque suene a manual de recursos humanos o de superación personal-; así, el insomnio que padece se transforma en tiempo para la creación literaria y la expansión de su generoso acervo, que se avizora aún muy lejos de cerrar su última página.

En “Cómo llegar a los 80 sin sucumbir en el camino”, Martha Cerda ha reservado espacios para la narrativa -a la par de los textos de ficción- en los que da testimonio de lugares tradicionales de Guadalajara, como el Barrio de la Capilla de Jesús y la Calle Pedro Moreno y trae a colación interesantes datos relacionados con La Cristiada o Guerra de Los Cristeros.

“Cómo llegar a los 80 sin sucumbir en el camino”

PRESENTACIÓN

“Cómo llegar a los 80 sin sucumbir en el camino”, de Martha Cerda, editorial La Zonámbula

Jueves 25 de junio, 19:00 horas

Librería del Fondo de Cultura Económica (Av. Chapultepec Sur 198, cerca del cruce con López Cotilla)