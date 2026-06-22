Jalisco

Martha Cerda, autora tapatía fundadora de SOGEM Guadalajara, presenta su libro “Cómo llegar a los 80 sin sucumbir en el camino”, este jueves 25 de junio en la librería del FCE

“Los verdaderos escritores no tratan de competir, sino de compartir”

Por Lino González Corona
Martha Cerda. FOTO: Arturo Méndez Licón

¿De qué manera podría describirse en una sola frase, la personalidad de alguien como Martha Cerda, novelista, ensayista y dramaturga, con un cúmulo de obras publicadas, varias de ellas galardonadas y traducidas a diferentes idiomas?

La respuesta podemos encontrarla en una frase que la propia escritora tapatía plasmó en su último libro “Cómo llegar a los 80 sin sucumbir en el camino”: “Los verdaderos escritores no tratan de competir, sino de compartir”.

Y es que la maestra Martha es un ser humano que comparte y se muestra siempre generoso, literal y literariamente hablando; “... Somos cuerpo y espíritu, de éste surge lo más sublime de nosotros convertido en novelas, cuentos, poemas, obras de teatro”, afirma también en su más reciente obra.

En este libro -que conmemora sus ocho décadas de vida cumplidas en noviembre último-, la literata que fundó en 1988 la Escuela de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM) en Guadalajara, nos comparte, espléndida como ella sola, una serie de textos pertenecientes a los géneros citados en el párrafo predecesor, aparte de crónicas y ensayos, memorias, obras de minificción y de dramaturgia, con la prosa clara y amena, con toques de su característico fino humor, que se disfrutan de manera ágil en sus 109 páginas.

La maestra Martha ha aprovechado las situaciones adversas y las ha convertido en “áreas de oportunidad” -aunque suene a manual de recursos humanos o de superación personal-; así, el insomnio que padece se transforma en tiempo para la creación literaria y la expansión de su generoso acervo, que se avizora aún muy lejos de cerrar su última página.

En “Cómo llegar a los 80 sin sucumbir en el camino”, Martha Cerda ha reservado espacios para la narrativa -a la par de los textos de ficción- en los que da testimonio de lugares tradicionales de Guadalajara, como el Barrio de la Capilla de Jesús y la Calle Pedro Moreno y trae a colación interesantes datos relacionados con La Cristiada o Guerra de Los Cristeros.

“Cómo llegar a los 80 sin sucumbir en el camino”

PRESENTACIÓN

“Cómo llegar a los 80 sin sucumbir en el camino”, de Martha Cerda, editorial La Zonámbula

Jueves 25 de junio, 19:00 horas

Librería del Fondo de Cultura Económica (Av. Chapultepec Sur 198, cerca del cruce con López Cotilla)

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