Ideas que nacen en el aula: estudiantes de Jalisco convierten problemas reales en proyectos con impacto social

Niñas, niños y adolescentes de Jalisco están demostrando que la innovación no tiene edad. Con propuestas que van desde aplicaciones para atender condiciones de salud hasta iniciativas ambientales y de seguridad escolar, estudiantes de distintas regiones del estado serán reconocidos en el concurso estatal “Emprendiendo y Creando 2026”, impulsado por la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco bajo la dirección de su titular.

Emprendiendo y Creando 2026

Después de meses de talleres, mentorías y procesos de capacitación, participantes de primaria y secundaria presentaron proyectos orientados a resolver problemáticas reales de sus comunidades mediante modelos con enfoque social, sustentable y de emprendimiento.

La premiación se realizará el próximo 8 de julio en las instalaciones de las empresas jaliscienses Holocorp y CONTPAQi, donde se reconocerá a 26 estudiantes ganadores.

Entre las iniciativas seleccionadas destacan EpiWave, una aplicación pensada para adolescentes con epilepsia; Innova Kids. Mochila EcoSeg, enfocada en seguridad y sostenibilidad escolar; Ocean Bloom, orientado al cuidado ambiental; además de un videojuego diseñado para promover la igualdad de género.

Para Juan Castillo, CEO de Holocorp y uno de los integrantes del jurado, el valor del concurso está en que las ideas no se quedan en ejercicios escolares, sino que comienzan a pensarse desde la viabilidad y el impacto.

“Son proyectos alineados con necesidades reales de la sociedad. Incluso algunos ya contemplan costos, prototipos y posibilidades de comercialización”.

Castillo relató que uno de los proyectos que más le llamó la atención fue el de una adolescente que desarrolló una propuesta tecnológica vinculada con la epilepsia a partir de su propia experiencia, mientras que otro caso destacado fue el de una estudiante que diseñó una mochila con elementos de seguridad y ya había calculado costos de producción y posibles canales de venta.

También destacó una propuesta creada por niñas y niños de apenas seis años: botes de reciclaje intervenidos como personajes para incentivar la separación de residuos. Aunque sencilla, dijo, evidencia una conciencia ambiental temprana.

Más allá de los premios —que suman una bolsa de 54 mil pesos—, el empresario consideró que abrir espacios entre escuelas y empresas genera beneficios para ambos sectores.

“Ver a estos niños emprender te recuerda que el futuro del país está en sus manos. Las empresas también aprendemos y nos alimentamos de esa creatividad”.

Desde su experiencia en ecosistemas de innovación y tecnología, Castillo sostuvo que incorporar herramientas de emprendimiento desde edades tempranas puede transformar la manera en que niñas, niños y adolescentes entienden su capacidad para generar cambios y construir alternativas más allá de los modelos tradicionales de empleo.

Juan Castillo, CEO de Holocorp y juez en Emprendiendo y Creando 2026

Entrevista a Juan Castillo, CEO de Holocorp

¿Qué te sorprendió más de los proyectos participantes?

Juan Castillo: La profundidad con la que algunos niños desarrollaron sus ideas. Hubo proyectos que ya tenían prototipos, costos estimados y una visión clara de cómo podrían implementarse.

¿Cómo entienden las nuevas generaciones el emprendimiento?

JC: Lo entienden desde resolver problemas reales. No buscan crear por crear; buscan generar impacto social y mejorar su entorno.

¿Por qué es importante que las empresas abran estos espacios?

JC: Porque el contacto entre estudiantes y empresas inspira en ambos sentidos. Los niños conocen nuevas posibilidades y las empresas recuperamos esa capacidad de imaginar.

¿Qué mensaje darías a quienes participan?

JC: Que no permitan que alguien les diga que una idea es imposible. Muchas transformaciones del mundo comenzaron como ideas que parecían demasiado ambiciosas.

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