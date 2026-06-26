Se queja diputado Miguel de la Rosa que “se castiga” a 21 gobiernos municipales de Morena

Miguel de la Rosa, coordinador parlamentario de Morena en el Congreso local.

El gobierno de Jalisco actúa en forma discriminatoria en contra de los 21 ayuntamientos gobernados por Morena, entre ellos están los casos de Tonalá y Tlaquepaque, se quejó el coordinador parlamentario del partido guinda, Miguel de la Rosa Figueroa.

Durante la rueda de prensa que dio la presidenta municipal de Juanacatlán este viernes en el Congreso del Estado, De la Rosa explicó que existe un manejo discrecional del Poder Ejecutivo estatal con relación a las participaciones que deben ser entregadas a los 125 municipios, pero los más castigados son los 21 que preside Morena.

“Sí hay un castigo a los municipios que son de oposición. Prácticamente los municipios de Morena, yo lo puedo referir por el caso de los 23 municipios, no reciben recursos públicos y de voz directa de los funcionarios involucrados, en el trato a estos presidentes municipales, es que la razón es política, porque son de un color partidario diferente de quien gobierna el estado”, refirió De la Rosa.

Miguel de la Rosa acusó que desde el gobierno de Jalisco se ejercen presiones para que ciertos alcaldes se cambien de Morena a las filas de MC.

“Incluso ha habido presión para que se cambien de identidad partidaria. Es el caso del presidente municipal de Tototlán, a quien funcionarios estatales le han condicionado la entrega de recursos públicos al cambio de partido. Estaba en Morena y nos informó que él no podía estar en un municipio castigado con la privación de presupuesto y por esa razón se iba a incorporar a Movimiento Ciudadano”, dijo.

El diputado Miguel De la Rosa Figueroa lamentó esta situación, más porque el gobierno estatal ha recibido de la Federación un trato justo en las asignaciones presupuestales, y prueba de ello es que este año recibirá cerca de 4 mil 500 millones de pesos más de lo que presupuestó, recurso que le da un margen de maniobra amplio al gobernador Pablo Lemus, por no estar etiquetados.