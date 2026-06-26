Nacional
Metrópoli
Mundo
Opinión
Estados
Negocios
Tecnología
Deportes
Academia
Escenario
Cultura
Cara a Cara
Premios crónica
Tendencias
Búsqueda
27 jun 2026 - 06:52 AM
Nacional
Metrópoli
Mundo
Opinión
Estados
Negocios
Tecnología
Deportes
Academia
Escenario
Cultura
Cara a Cara
Premios crónica
Tendencias
Búsqueda
Nacional
Metrópoli
Mundo
Opinión
Estados
Negocios
Tecnología
Deportes
Academia
Escenario
Cultura
Cara a Cara
Premios crónica
Tendencias
Búsqueda
Guadalajara
Las obras incluyen renovación de redes hidrosanitarias, reforzamiento estructural y modernización de sistemas contra incendios sin afectar la actividad comercial
Vero Delgadillo supervisa rehabilitación del Mercado San Juan de Dios; destacan mejoras en seguridad e infraestructura
Por
Ivana Lamas
junio 26, 2026 at 4:38p.m. GMT-6
Lo más relevante en México