Actual presidenta de Juanacatlán presentó cuatro denuncias por presuntos actos de corrupción contra su antecesor

La presidenta municipal estuvo acompañada del síndico y regidores, así como de diputados de Morena y del Partido del Trabajo.

La actual Administración municipal de Juanacatlán, uno de los nueve ayuntamientos que conforman el Área Metropolitana de Guadalajara, denunció irregularidades y actos presumibles de corrupción del ex alcalde panista Francisco de la Cerda Suárez.

Según la explicación que ofreció la presidenta municipal de Juanacatlán, Ana Rosa Vergara Ángel, del PT, su antecesor debe responder por anomalías por un monto total superior a los 23 millones de pesos.

De todos los casos detectados por la Contraloría Municipal y el equipo de la presidenta municipal, se presentaron cuatro denuncias ante las fiscalías Estatal y Federal de Combate a la Corrupción.

Uno de los casos más escandalosos es la supuesta compra de un camión recolector de basura por un monto de 2 millones 400 mil pesos. Se mostró una factura de un camión nuevo de una marca y la unidad que se entregó fue un camión desgastado inservible, de una marca diferente. Ese camión no se ha podido usar en esta gestión.

“Nosotros recibimos un camión Yak totalmente inservible y lo que la administración municipal anterior nos entregó fue una factura de un camión Volkswagen nuevo, con una caja compactadora de 20 yardas, que, si fueran esas condiciones, físicamente debería coincidir con lo que físicamente se entregó. Eso fue un daño al erario por la cantidad de 2 millones 412 mil pesos”, precisó.

Otra anomalía es que el alcalde anterior retuvo el ISR a los empleados municipales, pero ese dinero nunca lo entregó al SAT, por lo que el Ayuntamiento ha recibido multas y sanciones. Ese fraude fiscal es de 2 millones 338 mil pesos.

Las denuncias están presentadas desde noviembre de 2024 y la presidenta espera que pronto puedan aplicarse sanciones a los ex funcionarios acusados de corrupción.

“Les he presentado cuatro denuncias formales ante las instancias de la Fiscalía y ocho irregularidades documentadas por el Órgano Interno de Control, que es lo que se ha encontrado hasta el momento. Este gran total es un posible daño al erario de 23 millones 710 mil pesos. Posiblemente para algunos otros municipios no es una cantidad mayor, para el municipio de Juanacatlán representa 20% del recurso anual que tiene”, dijo.

La denuncia pública de los casos se hizo en el Congreso del Estado, con el respaldo de cinco legisladores de Morena y Partido del Trabajo (PT), quienes señalaron que revisarán la cuenta pública respectiva al año 2024, revisada por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ).