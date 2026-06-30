Rinden homenaje a Conny Medina por su legado en el empoderamiento de las mujeres de Jalisco

La historia de una mujer que dedicó gran parte de su vida a impulsar el desarrollo y la independencia de miles de mujeres jalisciense quedó plasmada en el libro Conny Medina: Empoderando a la mujer jalisciense, presentado en el Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en un homenaje que reunió a académicos, familiares, amigos e integrantes de la comunidad universitaria.

La obra reconoce la trayectoria de Conny Medina, quien durante décadas promovió la capacitación de mujeres a través de un centro dedicado a brindar herramientas para que pudieran aprender un oficio, obtener ingresos propios y mejorar las condiciones de vida de sus familias. Durante la presentación, las autoras coincidieron en que el libro no solo cuenta la vida de una persona, sino que también recupera una parte importante de la historia de las mujeres en Jalisco.

La rectora del Centro Universitario del Norte (CUNorte), Adira Monserrat Fierro Villa, una de las autoras del libro, explicó que la publicación surgió como una forma de evitar que el legado de Conny Medina quedara en el olvido.

Durante su participación señaló que existen personas que transforman la vida de los demás sin buscar reconocimiento público y que Medina pertenece a ese grupo de mujeres cuyo ejemplo merece permanecer en la memoria colectiva.

Fierro Villa recordó que durante la década de 1950 las mujeres enfrentaban un contexto muy distinto al actual, con pocas oportunidades para estudiar, trabajar o tomar decisiones sobre su propio futuro. En ese escenario, Conny Medina decidió abrir espacios de capacitación para apoyar a quienes buscaban salir adelante.

La académica explicó que el libro no debe verse únicamente como una biografía, sino como un recorrido por la realidad que vivieron muchas mujeres de esa época, quienes poco a poco comenzaron a conquistar nuevos espacios dentro de la sociedad gracias al esfuerzo y la educación.

Conny Medina y su libro, empoderamiento Jalisiense

Añadió que el centro de capacitación fundado por Medina no solo enseñaba diferentes oficios, sino que también ayudaba a fortalecer la confianza y autoestima de las mujeres, motivándolas a descubrir sus capacidades y construir un mejor proyecto de vida.

Otra de las autoras, la doctora Katya González Jiménez, explicó que la investigación fue realizada con un enfoque académico y científico, pero también con la intención de reflexionar sobre la importancia de la libertad individual y el derecho de las personas a desarrollar plenamente sus capacidades.

Comentó que a lo largo de la historia muchas mujeres enfrentaron desigualdades, discriminación y limitaciones que impidieron su desarrollo, por lo que recuperar historias como la de Conny Medina permite reconocer a quienes contribuyeron a cambiar esa realidad.

González Jiménez señaló que la protagonista de la obra demostró con acciones que era posible impulsar cambios sociales sin necesidad de ocupar cargos públicos o buscar protagonismo, sino trabajando de manera constante en beneficio de otras personas.

Durante el homenaje también participó la propia Conny Medina, quien agradeció el reconocimiento y compartió algunos recuerdos de su infancia y juventud.

Explicó que desde pequeña aprendió de sus padres el valor de ayudar a quienes más lo necesitaban y recordó que su padre siempre le enseñó que no debía permanecer indiferente ante las carencias de otras personas.

Relató que, al llegar a Guadalajara, comenzó a observar las dificultades que enfrentaban muchas mujeres para acceder a oportunidades de trabajo y capacitación. Esa realidad fue la que la motivó a crear un espacio donde pudieran aprender distintas actividades y generar ingresos para mejorar la economía de sus hogares.

Conny Medina expresó que ver crecer ese proyecto y conocer las historias de superación de muchas mujeres ha sido una de las mayores satisfacciones de su vida, pues considera que brindar oportunidades de aprendizaje puede transformar familias enteras.

El antropólogo Andrés Fábregas Puig, encargado de comentar el libro, destacó que la publicación tiene un importante valor histórico porque documenta una etapa fundamental en la evolución de los derechos y la participación de las mujeres en Jalisco.

Conny Medina

Explicó que la obra permite comprender el contexto social en el que vivió Conny Medina, una época en la que predominaban diversos prejuicios hacia las mujeres y existían mayores obstáculos para que pudieran estudiar, trabajar o emprender.

Fábregas Puig afirmó que la historia de Medina refleja la experiencia de muchas mujeres mexicanas que, sin ocupar grandes espacios mediáticos, enfrentaron el machismo y las limitaciones sociales mediante el trabajo cotidiano y el compromiso con su comunidad.

Asimismo, destacó que el libro reúne testimonios, recuerdos y experiencias que permiten conocer cómo fue creciendo el centro de capacitación impulsado por Medina y el impacto que tuvo en cientos de mujeres a lo largo de los años.

El especialista añadió que, aunque en ese espacio se enseñaban actividades tradicionalmente relacionadas con el hogar, esas habilidades terminaron convirtiéndose en una herramienta para que muchas mujeres alcanzaran independencia económica y mayor autonomía personal.

Durante la ceremonia, familiares, amigos y representantes de la Universidad de Guadalajara coincidieron en la importancia de preservar este tipo de historias para que las nuevas generaciones conozcan a mujeres que contribuyeron al desarrollo social desde distintos ámbitos.

También señalaron que recuperar estas experiencias ayuda a valorar el papel que muchas mujeres desempeñaron en la construcción de una sociedad más igualitaria, aun cuando en su momento su trabajo pasó desapercibido para gran parte de la población.

La presentación del libro concluyó con un reconocimiento a la trayectoria de Conny Medina y a su labor en favor del empoderamiento femenino. Los asistentes destacaron que su ejemplo demuestra cómo la educación, la capacitación y la solidaridad pueden convertirse en herramientas para transformar vidas y abrir nuevas oportunidades.