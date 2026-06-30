Rehabilitan y liberan a una hembra de lince en el Cerro Viejo, en Tlajomulco

Una hembra joven de lince (Lynx rufus) fue rehabilitada y liberada en el Cerro Viejo, luego de recibir atención especializada en la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco (URFST).

De acuerdo con la dependencia, el felino ingresó en condiciones de salud delicadas, con una marcada pérdida de peso y una alta carga parasitaria que comprometía su supervivencia.

El equipo veterinario aplicó un tratamiento para controlar bacterias y parásitos, además de un programa de recuperación para que el ejemplar recuperara su condición corporal.

Tras varios días de monitoreo y rehabilitación, el lince fue dado de alta y liberado en el Cerro Viejo, al considerar que el sitio reúne las condiciones necesarias para su desarrollo y permanencia en vida silvestre.

Las autoridades recordaron que, en caso de encontrar fauna silvestre lesionada o en situación de riesgo, la ciudadanía debe evitar capturarla o manipularla y reportarla a la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco al teléfono 33 3138 3098, para que personal especializado realice la atención correspondiente.