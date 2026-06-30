Inauguran rehabilitación de la calle Callejón en La Calera, Tlajomulco

El Ayuntamiento de Tlajomulco inauguró la rehabilitación integral de la calle Callejón, en la delegación de La Calera, una obra en la que se invirtieron 4.2 millones de pesos.

Los trabajos incluyeron la rehabilitación del empedrado zampeado, la sustitución de las redes de agua potable y drenaje, la construcción de banquetas accesibles, cruceros seguros, alumbrado público y la plantación de arbolado.

Durante la inauguración, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, destacó que la renovación de la infraestructura hidráulica permitirá una mayor vida útil de la vialidad.

“Yo lo que les digo es que sigamos así, unidos, echándole ganas. Reconocer a Obras Públicas. Una gran obra, miren qué bonita quedó. Toda la red hidrosanitaria hecha a conciencia. Esta les dura más de 50 años sin tener problemas. Ya vamos a tener el nuevo Centro Administrativo. Les quedará aquí cerca a todas y todos ustedes. Yo espero que máximo en un mes lo estemos inaugurando en esa primera etapa y vean 457 millones de pesos invertidos en corredor Chapala”, dijo.

El director general de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, explicó que además de renovar las redes hidrosanitarias, la intervención busca mejorar la seguridad vial mediante un diseño que reduzca la velocidad de los vehículos.

“Con esta calle Callejón vamos a tener esta vinculación con dos de los pares viales importantes que llegan a la calle Chapala (…) renovamos completamente las redes hidrosanitarias; cambiamos el agua y el drenaje, metimos materiales que pueden durar más de 80 años sin ser intervenidos y, sobre todo, logramos unificar banquetas con vialidad para que sea una calle tranquilizada. También logramos hacer el empedrado ahogado para bajar un poquito la velocidad del tráfico, que no sea un camino por el que se circule a alta velocidad y, además, regular el tema del agua”, explica.

La rehabilitación de la calle Callejón forma parte de las obras que el municipio desarrolla en el corredor Chapala para mejorar la infraestructura vial y los servicios públicos.