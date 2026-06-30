Jalisco logra segundo lugar nacional en exportaciones

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Jalisco reafirma su liderazgo en el comercio exterior del país al registrar 17 mil 377.5 millones de dólares en exportaciones durante el primer trimestre de 2026, cifra que lo posiciona como el segundo estado con mayor valor de exportaciones, de acuerdo con datos del INEGI.

El resultado representa un crecimiento anual de 107 por ciento, seis veces más que la media nacional, y más del doble de lo registrado en el mismo periodo de 2025. Con ello, la entidad escaló cuatro posiciones en el ranking nacional.

La industria electrónica concentra el 79 por ciento del comercio exterior de Jalisco, con 13 mil 727.3 millones de dólares en exportaciones, reflejo del ecosistema tecnológico que integra talento especializado, diseño de semiconductores y manufactura avanzada.

“Nos da orgullo que Jalisco sea el segundo estado con mayor dinamismo en exportaciones de todo el país. Aunque la mayor parte de nuestras exportaciones se concentra en la industria electrónica, sectores como el de bebidas siguen creciendo, con un aumento del 17 por ciento”, señaló Cindy Blanco Ochoa, Secretaria de Desarrollo Económico.

A nivel nacional, las exportaciones sumaron 158 mil 117.5 millones de dólares, con un crecimiento de 17.9 por ciento. En este contexto, Jalisco aportó 11 por ciento del total nacional, consolidándose como el primer estado no fronterizo en exportaciones y uno de los principales motores del comercio exterior del país.

El Gobierno del Estado, a través de la SEDECO, refrenda su compromiso de fortalecer la competitividad, impulsar la internacionalización de las empresas jaliscienses y consolidar las condiciones para que Jalisco siga siendo un motor exportador de México.