Pide Miguel Monraz auditoría al Siapa por agua sucia en casas de Guadalajara

El diputado federal Miguel Monraz afirmó que durante sus recorridos por colonias de Guadalajara ha recibido un aumento en los reportes de vecinos que denuncian problemas de desabasto, así como agua turbia y con mal olor en sus viviendas.

De acuerdo con el legislador, las quejas provienen de colonias como Oblatos, Santa Cecilia, San Andrés, San Onofre, Huentitán, Miravalle, La Moderna, Infonavit El Colli, El Sauz, Aarón Joaquín, Belisario Domínguez, Jardines Alcalde, Tetlán y el Centro de Guadalajara.

“Lo que estamos escuchando en las calles es muy grave. Las familias nos reportan irritaciones en la piel, problemas gastrointestinales y una creciente incertidumbre sobre si pueden utilizar el agua para actividades tan básicas como bañarse, lavar alimentos o lavar trastes. Además, están gastando miles de pesos en garrafones, pipas, filtros y limpieza de tinacos, gastos que no deberían formar parte de su presupuesto familiar”, señaló Miguel Monraz.

El legislador consideró que la situación debe atenderse como un problema de salud pública y planteó la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, además de solicitar que las autoridades transparenten las causas del problema, las zonas afectadas y los resultados de los análisis sobre la calidad del agua.

Monraz anunció que impulsará una agenda que incluye una auditoría técnica independiente a la red de distribución y a los procesos de potabilización, un programa emergente de abastecimiento para las colonias afectadas, la publicación periódica de estudios sobre la calidad del agua, la renovación de infraestructura hidráulica, la instalación de una mesa permanente con autoridades, especialistas y universidades, así como acompañamiento a ciudadanos que deseen presentar quejas.

Asimismo, informó que gestiona recursos federales para proyectos de infraestructura hidráulica orientados a mejorar el abastecimiento y el saneamiento del agua.

“No podemos aceptar que las familias tengan que destinar una parte importante de sus ingresos para comprar agua porque la que reciben en sus hogares no ofrece condiciones de confianza. El acceso al agua limpia, segura y de calidad es un derecho humano que debe garantizarse sin excusas”, sostuvo.

El diputado adelantó que continuará realizando recorridos en distintas colonias para recabar reportes ciudadanos y llevar las demandas ante las autoridades competentes.

“Las familias merecen respuestas, pero sobre todo resultados. Ya no bastan los diagnósticos ni las explicaciones. Es momento de actuar con responsabilidad, transparencia y urgencia para garantizar agua limpia y segura para todos”, concluyó.