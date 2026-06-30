Cerca de 8 mil personas asistieron a las Fiestas de Junio en Tlaquepaque

Alrededor de 8 mil personas asistieron este fin de semana a las actividades del Día de San Pedro, considerado el evento principal de las Fiestas de Junio en San Pedro Tlaquepaque.

De acuerdo con el Ayuntamiento, unas 3 mil personas se congregaron en el Teatro del Pueblo para presenciar las presentaciones de Plan 17 Crew, Banda Caña Verde y La Pueblito, mientras que la afluencia total durante la jornada alcanzó cerca de 8 mil asistentes.

Durante las festividades se implementó un operativo de seguridad con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Protección Civil y Bomberos, Policía Vial y personal de la Cruz Verde Municipal.

Las actividades continuarán en los próximos días con juegos mecánicos instalados en el Andador Independencia y la calle Hidalgo. Los juegos infantiles permanecerán con acceso gratuito de lunes a viernes, de 15:00 a 17:00 horas, y sábados y domingos, de 13:00 a 15:00 horas.

Como parte de la cartelera artística, el próximo viernes 4 de julio se presentará el cantante Marcos Flores en la Exposición Ganadera, en un concierto gratuito.

Los boletos pueden obtenerse sin costo en la Presidencia Municipal, mientras que la programación completa de las Fiestas de Junio está disponible en las redes sociales y canales oficiales del Ayuntamiento.