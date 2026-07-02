Ven posible vendetta en triple asesinato y lesiones de 2 personas en Zapotiltic

FOTO: Google Maps

Una posible venganza por un delito de tipo sexual, es el móvil que sigue la Fiscalía de Jalisco en torno al asesinato de tres hombres y las lesiones de otras dos personas, que fueron encontrados la madrugada del miércoles en la brecha a La Becerrera, en la delegación de Huescalapa, municipio de Zapotiltic, al sur de Jalisco.

En la escena del crimen, fue localizada una cartulina con una leyenda que hacía alusión a la represalia por una supuesta violación, por lo que las autoridades siguen esta pista como uno de los motivos que podrían haber originado el triple homicidio.

Del asunto se empezó a tener conocimiento el pasado martes, cuando una mujer de 38 años, otra de 18, y una niña de 4, se presentaron en el DIF municipal de San Pedro Tlaquepaque.

Surgió entonces la versión de que las tres habían sido víctimas de privación ilegal de la libertad en Huescalapa. municipio de Zapotiltic, un lugar ubicado a una distancia de 150 kilómetros aproximadamente, de Tlaquepaque.

Se dijo que las dos mujeres y la niña habían estado en cautiverio en una huerta de aguacate, de donde habrían escapado hasta pedir ayuda a un camionero que las trajo a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La madrugada del miércoles, aparecieron en despoblado tres hombres muertos con huellas de violencia, junto con dos personas más, que estaban heridas -una del sexo masculino y otra del femenino-.

Peritos forenses participaron en levantamiento de los 3 cadáveres en Huescalapa. FOTO: Noticiero Tamazula

Este jueves, en la rueda de prensa del gabinete de seguridad, la vicefiscal de Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, aclaró que las dos mujeres y la menor de edad que llegaron a Tlaquepaque no fueron víctimas de privación de la libertad, pero sí son cercanas a dos de los hombres hallados muertos en la brecha a La Becerrera, y que ellas levantaron denuncia sobre la desaparición de ellos dos.

Agregó la funcionaria que no se trató de un caso de desaparición masiva, pero que se investiga la privación ilegal de la libertad y el homicidio del par de masculinos y un tercero del que no se tenía reporte de desaparición.

Precisó también que el otro hombre y la mujer localizados heridos en la brecha a La Becerrera, fueron privados de la libertad en un hecho ocurrido al siguiente día de que los otros tres fueran sacados de sus casas en Huescalapa.

Medios periodísticos han señalado que los fallecidos eran originarios del estado de Veracruz.