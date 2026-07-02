Diputados plantean llamar al secretario de Salud ante la crisis de mala calidad de agua

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Los grupos parlamentarios de Morena, Futuro y Partido del Trabajo (PT) anunciaron que ante la crisis de mala calidad del agua que vive la ciudad por el abasto de agua del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), proponen llamar a comparecer ante los diputados el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez.

La coordinadora legislativa de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez, explicó que otra petición que harán al titular de Salud, es que esa dependencia declare alerta sanitaria en el Área Metropolitana de Guadalajara, dado que el agua sucia afecta ya a 200 colonias en donde habitan alrededor de 800 mil personas en la ciudad, cifras reconocidas por el propio Gobierno de Jalisco.

“Con esta comparecencia buscamos que el secretario de Salud informe las acciones de prevención, vigilancia sanitaria, comunicación de riesgo y coordinación institucional que se ha emprendido u se emprenderá para atender a toda la población emitiendo por medio de ella una alerta sanitaria”, subrayó Cárdenas.

El líder parlamentario de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa, precisó que la Secretaría de Salud debe indicar con claridad, para que sí se puede usar el agua maloliente y turbia y para que no, a fin de evitar una crisis de salud en las familias que reciben al agua sucia.

“La Secretaría de Salud debe intervenir e informar a la ciudadanía, para que diga en que utilizar el agua en forma adecuada y no la emplee para lo que no funciona, porque está dañando su propia salud, precisó De la Rosa.

La legisladora Itzul Barrera señaló que existe desinterés del gobierno del estado para rendir cuentas ante el Congreso y la ciudadanía, luego de que el titular del SIAPA, Ismael Jáuregui, canceló su comparecencia.

La diputada Candelaria Ochoa rechazó que la discusión se reduzca a aprobar una deuda de 25 mil millones de pesos. Señaló que antes de hablar de más recursos debe existir un Plan Integral de Saneamiento, Abastecimiento, Red Hidráulica e Infraestructura, así como claridad sobre el destino del dinero que se recaba, tras el aumento de 9.6% en las tarifas de agua, aprobado el año pasado.

La diputada Mariana Casillas recordó que distintas fuerzas políticas han presentado iniciativas para transformar la gestión del agua y fortalecer la rendición de cuentas del SIAPA, pero muchas siguen detenidas por la fracción de Movimiento Ciudadano (MC).