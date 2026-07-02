“Minions y Monstruos”: Regresa la diversión amarilla con un homenaje al cine

Llega a la pantalla grande la nueva película de estos simpáticos personajes amarillos que conocimos por primera vez en “Mi Villano Favorito” en 2010. Desde entonces, los Minions, convertidos en un clásico instantáneo, han conquistado a niños y adultos con su humor desenfadado, su ternura y su locura. Estas criaturitas, que incluso cuentan con su propio idioma y han influido hasta en el mundo de la música, regresan con una nueva aventura que promete más risas que sus anteriores entregas.

“Minions y Monstruos”

“Minions & Monstruos” inauguró en Francia el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, donde cosechó una entusiasta recepción entre críticos, prensa especializada y asistentes al certamen.

Gran parte de ese éxito se debe al equilibrio entre su ya clásico y disparatado sentido del humor y su emotivo homenaje a la historia de Hollywood. Y no solo a la de los monstruos clásicos, sino también a la de los grandes íconos del cine, tanto actores como películas inolvidables; en conjunto, una auténtica carta de amor al séptimo arte.

Las reseñas de diversos medios especializados también celebraron las múltiples referencias a figuras como Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, Humphrey Bogart y el cameo animado del legendario George Lucas, creador de “Star Wars”, la gran cereza del pastel.

“Minions y Monstruos”

En esta entrega, ubicada mucho antes de los sucesos de “Minions” y “Minions: El Origen de Gru” y ambientada en la década de 1920, tres Minions presentan a un director de cine su idea para realizar una película de monstruos con el objetivo de convertirse en cineastas famosos. Sin embargo, aunque la idea es buena, no cuentan con monstruos para el proyecto, por lo que emprenden una nueva aventura en busca de criaturas reales que hagan posible el filme y, finalmente, las convencen de protagonizarlo.

Me llama la atención descubrir que, aunque muchos creían desgastados a estos personajes, la saga supo encontrar nuevos caminos y, más que reinventarse, logra sorprendernos con una historia original que no depende de sus entregas anteriores.

“Minions y Monstruos”

“Minions & Monstruos”, dirigida por Pierre Coffin, sigue el ascenso de los Minions en Hollywood, su caída en desgracia y el caos que provocan al invocar monstruos mientras intentan filmar una película de terror. Toda esa serie de acontecimientos se traduce en una divertida aventura para toda la familia y, al mismo tiempo, en un homenaje a las películas que inspiraron la creación de nuestros pequeños amigos amarillos.

Retomando la opinión de la prensa internacional presente en el Festival de Annecy, la crítica destacó especialmente el homenaje de “Minions & Monstruos” a los orígenes de Hollywood, en particular al cine silente, marcando así un nuevo capítulo para esta franquicia, en el que el humor permanece fiel al ADN de estos personajes.

“Minions y Monstruos”

“Minions & Monstruos” representa un claro punto cumbre para la saga”, escribió Guy Lodge, crítico de cabecera de la reconocida revista Variety. “Es una película de los Minions con una idea real en su núcleo, más allá del caos alegre generalizado, y es también la prueba de que estos personajes con forma de píldora funcionan mejor como protagonistas que como acompañantes”.

La reseña de Variety también subrayó cómo esta película funciona de manera paralela tanto para el público infantil como para el adulto. “La nueva película cumple con creces: los niños pequeños se reirán a carcajadas e imitarán frases de la película sin parar durante semanas, e incluso sus padres podrían sonreír con el recuerdo”, remata Guy Lodge.

“Minions y Monstruos”

Por su parte, el crítico Drew Taylor, del medio TheWrap, la describió como una “encantadora carta de amor al Hollywood clásico y una celebración de la experiencia cinematográfica”. Además, destacó que “hay algo especial —por no decir conmovedor— en la forma en que “Minions & Monstruos” dialoga con el cine que la precedió”.

Taylor también elogió lo poco predecible que resulta el guion de esta nueva entrega. “Lo que la hace tan refrescante es que no estás exactamente seguro de hacia dónde se dirige después ni qué es lo que va a abordar”, escribe. “Incluso cuando da la impresión de ser algo ya visto, la esencia de esta película logra brillar y ofrece suficientes giros inesperados para mantener el entretenimiento”.

“Minions y Monstruos”

Deadline también centró su crítica positiva en el divertido homenaje que la cinta hace a los clásicos de Hollywood. “La película se desarrolla como un tributo afectuoso a la historia del cine”, reseñó Melanie Goodfellow. “Está repleta de referencias a la era del cine mudo, al Hollywood clásico y a la evolución de la industria cinematográfica, al tiempo que mantiene el humor y la inventiva visual que han definido a la franquicia”.

Durante la presentación, Chris Meledandri, fundador de Illumination Entertainment, señaló que no existía un mejor lugar para estrenar la película que Annecy, al describirla como una historia concebida para celebrar el cine y rendir homenaje a las figuras que inspiraron la creación de los Minions.

Cabe señalar que, en su versión en español, cuenta con las voces de Abelito (Goomi), Carlos Ballarta (Dorth) y Alberto Lati (Elwood), quienes, afortunadamente, fueron dirigidos por el experimentado actor y director de doblaje Ricardo Tejedo.

Y, aunque no es una película de Marvel, tiene una escena postcréditos muy divertida por la que vale la pena quedarse hasta el final.

“Minions y Monstruos”

Recomendable para los cinéfilos que disfrutan de las comedias animadas, con un humor ágil, sencillo y sin trasfondos psicológicos rebuscados. ¡Nos vemos en el cine!

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