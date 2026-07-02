Redoblará Secretaría de Seguridad Jalisco vigilancia por el partido México-Inglaterra

Redoblarán vigilancia en puntos de transmisión del juego México-Inglaterra

El secretario de Seguridad Jalisco, Juan Pablo Hernández González, anunció que el domingo 5 de julio se ampliará la presencia de agentes policiacos en labores de proximidad, para preservar el orden entre quienes asistan al FIFA Fan Fest y otros puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara en los que se transmitirá el partido entre las selecciones de México e Inglaterra.

El mando estatal indicó que en la zona del Fan Fest en el Centro Histórico, el personal de proximidad adicional estará desplegado en los alrededores tanto del ingreso en Avenida Hidalgo como en el de Plaza Fundadores, y se encargará de hacer recomendaciones a asistentes para acudir a otros puntos en que caso de que ya no haya cupo y recordarles los objetos no permitidos.

Juan Pablo Hernández destacó que una gran mayoría de las y los aficionados han vivido la fiesta mundialista en un ambiente tranquilo y sin mayores incidencias y previó que ese entorno se tendrá el próximo domingo.

Explicó que además se continuará el despliegue coordinado con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Metropolitana y las comisarías municipales.

Juan Pablo Hernández González, secretario de seguridad Jalisco

¿VAS AL FAN FEST? ESTAS SON LAS RECOMENDACIONES

La Secretaría de Seguridad Jalisco recomienda a quienes acudan al Fan Fest y demás lugares en donde se transmiten los partidos del Mundial de Futbol 2026, atender las siguientes recomendaciones:

-Anticipar sus tiempos de llegada y estar atentos a los avisos de cupo.

-En caso de que se reporte lleno, acudir a ver el partido a alguno de los otros puntos en la Ciudad, como La Minerva, la Plaza de las Américas, en Zapopan, y el Auditorio Benito Juárez.

-Se recuerda que entre los objetos no permitidos están los alimentos y bebidas, sombrillas, envases y recipientes, cualquier tipo de armas, pirotecnia, mochilas, banderas con astas de más de 1.5 metros y aerosoles, entre otros.