Presentan 17 denuncias por fraudes con venta de boletos durante el Mundial en Jalisco

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La Fiscalía de Jalisco dio a conocer que recibió 17 denuncias por fraudes relacionados con la venta de boletos durante el periodo en el que la Zona Metropolitana de Guadalajara fue sede de partidos de la primera etapa del Mundial de Futbol 2026.

Salvador González de los Santos, fiscal del estado, informó durante la rueda de prensa semanal del gabinete de seguridad, que los afectados fueron enganchados con ofertas de boletos vía redes sociales, Facebook e incluso por WhatsApp.

El titular del Ministerio Público precisó que las cantidades de dinero con las que timaron a las víctimas van desde los 4 mil hasta los 120 mil pesos. El monto total sería de unos 600 mil pesos.

RECOMENDACIONES VS FRAUDE EN EL MUNDIAL

Como acciones preventivas durante el Mundial de Futbol, la Fiscalía de Jalisco pidió a la ciudadanía a estar atenta para evitar fraudes que pudieran ser cometidos a través de aplicaciones de mensajería instantánea.

La dependencia estatal advirtió que las aplicaciones de mensajería instantánea se han convertido en uno de los principales canales empleados para la comisión de fraudes, suplantación de identidad y extorsión, debido al alcance que tienen y la confianza que generan en las y los usuarios.

Enfatizó que se debe poner atención a mensajes en los que existe demasiada urgencia, se solicitan códigos de verificación, se comparten enlaces maliciosos o se piden transferencias de dinero relacionadas con supuestas promociones, boletos o experiencias vinculadas a las actividades masivas.

MEDIDAS VS EL FRAUDE

•Desconfiar de mensajes que exijan acciones inmediatas, especialmente si implican enviar dinero, datos personales o códigos de verificación.

•Verificar la identidad de quien realiza la solicitud, preferentemente mediante una llamada directa o contacto por otro medio confiable.

•No compartir códigos de verificación ni enlaces de activación, ya que pueden permitir el acceso indebido a la cuenta.

•Evitar abrir enlaces sospechosos o acortados recibidos de números desconocidos.

• Activar la verificación en dos pasos dentro de las aplicaciones mediante la creación de un PIN adicional de seguridad.

• No reenviar cadenas o mensajes alarmistas cuya veracidad no esté confirmada.

•Mantener actualizadas las aplicaciones para reducir vulnerabilidades.

•Reportar y bloquear números sospechosos para contribuir a la detección de actividades delictivas.

La Fiscalía del Estado pide a la población a mantenerse informada, adoptar prácticas de seguridad digital y reportar cualquier intento de fraude al 089.