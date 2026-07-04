Aseguran cargamento con 150 troncos en Gómez Farías; conductor no pudo acreditar su origen

Tala de árboles La carga, el vehículo y el detenido quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República por posibles delitos contra el medio ambiente.

Un recorrido de vigilancia de la Policía Estatal de Caminos terminó con el aseguramiento de un cargamento de madera cuya procedencia no pudo ser comprobada. La intervención se realizó en el municipio de Gómez Farías, donde un hombre fue detenido tras no presentar la documentación requerida para transportar los troncos.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera que comunica San Andrés Ixtlán con Unión de Guadalupe, donde elementos estatales marcaron el alto a un vehículo de carga para realizar una inspección de rutina.

Al revisar la unidad, los oficiales encontraron cerca de 150 troncos de madera. Sin embargo, el conductor no presentó la guía de traslado ni los documentos que acreditaran la legal procedencia del cargamento.

Tras la revisión, los policías detuvieron a Abel “N”, de 48 años. La unidad de carga y la madera asegurada fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, autoridad que continuará con las investigaciones por la probable comisión de delitos contra el medio ambiente.

De acuerdo con el Gobierno de México, la tala ilegal consiste en el corte y extracción de recursos forestales sin la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), conducta que constituye un delito federal.

Las autoridades recordaron que este tipo de actividades puede denunciarse conforme a lo establecido en los artículos 189 y 190 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Además, hicieron un llamado a la población para evitar la compra de productos elaborados con maderas cuya procedencia sea desconocida o se comercialicen de manera informal, así como a denunciar cualquier actividad que ponga en riesgo los recursos forestales.

La Policía Estatal de Caminos informó que mantiene operativos permanentes en la red carretera de Jalisco y trabaja de manera coordinada con autoridades de los tres niveles de gobierno para detectar posibles delitos y contribuir a la protección de los recursos naturales del estado.