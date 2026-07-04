Expo Manualidades Guadalajara apuesta por la innovación con IA sin perder la esencia artesanal

La creatividad artesanal y la innovación tecnológica buscarán caminar de la mano en la edición 2026 de Expo Manualidades Guadalajara, un encuentro que este año apuesta por integrar herramientas de inteligencia artificial como un apoyo para el desarrollo de nuevos proyectos, sin dejar de lado el valor del trabajo hecho a mano.

Expo Manualidades Guadalajara 2026

En un estado como Jalisco, reconocido por su riqueza cultural y por una tradición artesanal que abarca disciplinas como la alfarería, el vidrio soplado, la talabartería y el arte wixárika, el evento pretende convertirse en un espacio donde la creatividad tradicional encuentre nuevas formas de crecimiento mediante la tecnología.

Organizada por Tradex Exposiciones, Expo Manualidades Guadalajara se realizará del 27 al 29 de agosto en Expo Guadalajara y reunirá a emprendedores, artistas, artesanos, distribuidores y especialistas del sector creativo provenientes de distintas regiones del país.

De acuerdo con la organización, la incorporación de inteligencia artificial responde a las tendencias que organismos internacionales como la UNESCO identifican dentro de la transformación de las industrias culturales y creativas. La herramienta permitirá visualizar proyectos, detectar tendencias de mercado, optimizar procesos creativos y facilitar nuevas oportunidades de innovación.

“Expo Manualidades 2026 adopta la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo para inspirar nuevas ideas y potenciar la creatividad de nuestros participantes, siempre colocando en el centro el talento, la experiencia y el valor único del trabajo hecho a mano”, señaló Yokebed Rivera, gerente de Expo Manualidades.

Expo Manualidades Guadalajara 2026

Impulso para emprendedores y PyMEs

Con más de 26 años de trayectoria, Expo Manualidades se ha consolidado como un escaparate para emprendedores y pequeñas y medianas empresas que buscan fortalecer sus marcas, ampliar su mercado y establecer nuevos vínculos comerciales.

Para esta edición se prevé la asistencia de más de siete mil compradores y consumidores especializados, entre aficionados a las manualidades, distribuidores, comerciantes y compradores mayoristas. Además, participarán más de 100 expositores nacionales e internacionales y se ofrecerán alrededor de 100 talleres y demostraciones en vivo.

Expo Manualidades Guadalajara 2026

Entre las actividades destacan talleres gratuitos impartidos por Lideart y Cricut sobre el uso de máquinas de corte inteligente, la participación de la creadora de contenido Romina Garza, conocida como “Mamá Gallina”, con actividades de tejido y crochet, así como los maestros piñateros Edrei y José Pegu, quienes enseñarán a elaborar piñatas con técnicas provenientes de distintas regiones del país.

Los organizadores informaron que aún reciben propuestas de emprendedores, marcas y especialistas interesados en participar. Asimismo, anunciaron la Fase 3 del registro para visitantes, mediante la cual quienes se inscriban del 3 al 7 de julio podrán obtener un pase gratuito para ingresar el sábado 29 de agosto.

El registro general para asistir a Expo Manualidades Guadalajara 2026 está disponible en:

https://expomanualidadesgdl.registrotradex.com/

Expo Manualidades Guadalajara 2026

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