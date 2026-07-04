Investigan posible reclutamiento de seis jóvenes en Puerto Vallarta y Guadalajara el día de su graduación

Autoridades investigan las desapariciones de seis adolescentes el día de su graduación (Especial)

Seguridad — Familias de seis jóvenes presentaron denuncias ante las autoridades por el posible reclutamiento de los adolescentes por parte de algún grupo criminal, entre ellos tres varones y tres jovencitas que en días pasados desaparecieron en Puerto Vallarta y en Guadalajara. Un dato que ha despertado las alertas es que estos casos se registran cando estos chicos acudieron a sus graduaciones escolares.

De acuerdo con las denuncias de familiares de estos jóvenes, los primeros tres casos se registraron el pasado 25 de junio en Puerto Vallarta, de donde se perdió todo contacto con Elvira Monserrat Guzmán Mascorro, de 14 años; Flor Joseline Espinosa Contreras, de 18 años y de José Israel Ramos Mejía, de 17, cuando los tres esperaban en una parada el transporte público para ir a su graduación en las inmediaciones de la localidad conocida como El Zancudo, en la delegación de Ixtapa.

Los otros tres casos ocurrieron cinco días después, el pasado 30 de junio, día en el que desaparecieron Justhin Enrique Torres Sandoval, de 15 años; Jordán Isaac García López y Cristopher Alfredo Sandoval Muñoz, de 14 años, en Guadalajara, y quienes habían asistido a su graduación de la Secundaria Técnica 113, en la colonia Lomas del Paraíso.

Sobre este nuevo episodio de desaparición de personas, la vicefiscal de Personas Desaparecidas de Jalisco, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, señaló que en estos seis casos se tiene bajo la lupa la indagatoria del sitio donde se vio por última vez a los jóvenes, por lo que de estos recientes episodios ya tiene conocimiento la Fiscalía de Jalisco, que asegura ya se abrió expediente por estas desapariciones.

La Crónica de Hoy Jalisco 2026