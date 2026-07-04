Red de Centros de Justicia y El Colegio de Jalisco unen esfuerzos para mejorar la atención a mujeres

Firman Red CJM y El Colegio de Jalisco

Fortalecer la preparación del personal y mejorar los mecanismos de atención a mujeres víctimas de violencia es el objetivo del convenio de colaboración firmado entre la Red de Centros de Justicia para las Mujeres (Red CJM) y El Colegio de Jalisco. La alianza busca llevar el conocimiento académico a la práctica para ofrecer servicios más especializados y con mejores resultados.

Atención especializada

La firma del acuerdo se realizó en las instalaciones de El Colegio de Jalisco, donde participaron el presidente de la institución, Enrique Ibarra Pedroza, y la coordinadora general de la Red CJM, Sofía Berenice García Mosqueda.

Durante el encuentro, ambos coincidieron en que la colaboración entre instituciones académicas y el servicio público puede contribuir a generar mejores soluciones para atender a mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

Fortalecer los servicios

Como parte del convenio, ambas instituciones desarrollarán investigaciones aplicadas, programas de capacitación para servidoras y servidores públicos, además de estrategias para mejorar los procesos de atención que ofrecen los Centros de Justicia para las Mujeres.

También se incorporarán herramientas de análisis y evaluación que permitan tomar decisiones con base en evidencia y medir los resultados de las acciones implementadas.

El objetivo es que las intervenciones respondan de mejor manera a las necesidades de las usuarias y contribuyan a brindar un servicio más eficiente.

Sofía Berenice García Mosqueda señaló que esta colaboración permitirá transformar el conocimiento generado desde la academia en acciones concretas para fortalecer el trabajo diario de los centros.

“La experiencia académica, la investigación y la formación especializada fortalecen nuestro trabajo diario y nos permiten seguir construyendo un servicio cada vez más profesional, sensible y efectivo”, expresó.

Añadió que atender las desigualdades también implica mantener una preparación constante del personal.

“En los Centros de Justicia trabajamos todos los días para brindar una atención cercana, integral y con perspectiva de género. Eso también implica innovar, fortalecer nuestras capacidades y adaptarnos a los nuevos desafíos. Estoy convencida de que la colaboración interinstitucional es una de las mejores herramientas para transformar nuestra realidad”, afirmó.

Soluciones

Por su parte, Enrique Ibarra Pedroza destacó que la labor académica cobra mayor relevancia cuando contribuye a resolver problemas sociales.

El presidente de El Colegio de Jalisco aseguró que la institución pondrá a disposición su experiencia, personal académico y programas de formación continua para fortalecer las capacidades del personal que labora en las cinco sedes de la Red CJM.

“Hoy es un día memorable para ambas instituciones y estoy seguro de que las principales beneficiarias de esta alianza serán las mujeres de Jalisco”, señaló.

Con este convenio, ambas instituciones reiteraron su compromiso de trabajar de manera conjunta para fortalecer el acceso a la justicia, mejorar la atención especializada y contribuir a que más mujeres puedan ejercer plenamente su derecho a vivir una vida libre de violencia.