Secretaría de Cultura de Jalisco selecciona ocho obras para su Programa Editorial

La Secretaría de Cultura de Jalisco dio a conocer los resultados de la convocatoria del Programa Editorial 2026, mediante el cual fueron seleccionadas ocho obras que serán publicadas con el apoyo del Gobierno del Estado. El objetivo de esta iniciativa es impulsar el trabajo de escritoras y escritores jaliscienses, así como fortalecer la difusión de la literatura producida en la entidad.

La convocatoria estuvo dirigida a personas autoras mayores de edad, originarias de Jalisco o con residencia comprobable en el estado, quienes presentaron proyectos inéditos en distintos géneros literarios. Tras un proceso de evaluación realizado por un jurado especializado, se eligieron ocho propuestas que destacaron por su calidad literaria, originalidad y aportación cultural.

Las obras seleccionadas recibirán acompañamiento editorial para su publicación, lo que incluye procesos de corrección de estilo, diseño, impresión y difusión. Con ello, el Gobierno de Jalisco busca brindar mayores oportunidades a las y los creadores locales para que sus trabajos lleguen a un público más amplio y formen parte del catálogo editorial de la dependencia.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, este programa representa una herramienta importante para fortalecer el desarrollo de la literatura en el estado y apoyar a quienes dedican su trabajo a la creación de libros. Además, permite enriquecer el patrimonio cultural de Jalisco mediante laLas obras seleccionadas recibirán acompañamiento editorial para su publicación, lo que incluye procesos de corrección de estilo, diseño, impresión y difusión publicación de obras que reflejan distintas perspectivas, historias y expresiones artísticas.

Las autoridades señalaron que el proceso de selección estuvo a cargo de especialistas con experiencia en el ámbito literario y editorial, quienes analizaron cada una de las propuestas inscritas. La decisión se tomó considerando criterios como la calidad del contenido, la creatividad y la viabilidad editorial de cada proyecto.

Con esta convocatoria, la Secretaría de Cultura reafirma su compromiso de fomentar la creación literaria y de abrir espacios para que nuevas voces puedan desarrollarse profesionalmente. Asimismo, destacó que el Programa Editorial se ha consolidado como una de las principales acciones de apoyo al sector cultural en Jalisco, al ofrecer oportunidades de publicación para autores que, en muchos casos, presentan su primera obra.

Las publicaciones formarán parte de las actividades de promoción cultural que realiza la dependencia, por lo que se prevé que los libros sean presentados en distintos espacios, como ferias del libro, bibliotecas, centros culturales y eventos literarios organizados por el Gobierno del Estado. También se busca acercar estas obras a nuevos lectores y promover el gusto por la lectura entre la población.

Finalmente, la Secretaría de Cultura felicitó a las y los autores seleccionados e invitó a quienes participaron en esta edición a mantenerse atentos a futuras convocatorias. La dependencia reiteró que continuará impulsando programas que fortalezcan la producción editorial y contribuyan al crecimiento de la comunidad literaria de Jalisco, reconociendo el talento de sus creadoras y creadores como parte fundamental del desarrollo cultural del estado.