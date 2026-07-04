Teatro Experimental de Jalisco abre julio con historias para reflexionar y disfrutar en familia

La cartelera de julio del Teatro Experimental de Jalisco llega con una oferta que apuesta por el poder del teatro como un espacio para el encuentro, la reflexión y la construcción de comunidad. Cultura UDG presentó un programa pensado para públicos de distintas edades, con montajes que exploran las emociones, los vínculos humanos y la capacidad de enfrentar la adversidad desde diferentes perspectivas.

Durante la presentación, la coordinadora de Artes Escénicas y Literatura de Cultura UDG, Virginia Guardado Valdez, destacó que asistir a una función teatral representa una oportunidad para compartir experiencias y conocer otras realidades a través de las artes escénicas. Subrayó que el objetivo de la programación es acercar a la ciudadanía a propuestas que generen diálogo y fortalezcan la convivencia.

“Pequeñas infidelidades"

Entre las obras destaca “Pequeñas infidelidades”, del dramaturgo y periodista Mario Diament, dirigida por Daniel Patiño. La puesta en escena invita al público a cuestionar las relaciones de pareja, la confianza, el amor y las consecuencias de la infidelidad mediante una historia íntima y cercana. Está dirigida a mayores de 16 años por las temáticas que aborda.

La cartelera también incluye “No todas las ballenas quieren volver”, una propuesta familiar creada por Luis Córdova e inspirada en las historias del artista Juanfer Sánchez. A través del teatro de títeres, la obra acerca a niñas, niños y adolescentes a temas como el dolor, la resiliencia y las emociones, con un lenguaje accesible que busca generar conversación entre las familias.

Con estas producciones, Cultura UDG reafirma su apuesta por una programación diversa que atiende distintos intereses y generaciones, consolidando al Teatro Experimental de Jalisco como un espacio donde el arte escénico se convierte en un punto de encuentro para reflexionar, compartir y fortalecer el tejido social.

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