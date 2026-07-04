Llega a seis colonias de Zapopan Módulo Intinerante ‘Identidad y Justicia’

Módulo Intinerante ‘Identidad y Justicia’

Con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia, el derecho a la identidad y los servicios educativos, el Gobierno de Jalisco puso en marcha el Módulo Itinerante “Identidad y Justicia”, estrategia interinstitucional que recorrerá seis colonias de Zapopan durante julio y la primera semana de agosto para acercar trámites y asesorías gratuitas a la población.

El Procurador Social de Jalisco, Héctor Pizano Ramos, indicó que esta iniciativa acercará los servicios del Gobierno estatal a las personas que más los necesitan, así como facilitará el acceso a trámites y programas sin que tengan que trasladarse a oficinas gubernamentales.

“Nuestro objetivo es lograr que conozcan los servicios que podemos otorgar y que se beneficien de ellos. Este módulo lleva más de 50 mil servicios prestados”, enfatizó Pizano Ramos.

Asimismo, en esta jornada participan dependencias estatales como el Registro Civil del Estado de Jalisco, el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD), la Procuraduría Social de Jalisco y la Secretaría de Salud Jalisco, con el propósito de ofrecer atención integral en un solo espacio.

Por su parte, la Coordinadora General de Cercanía Ciudadana del Gobierno de Zapopan, Isaura Amador Nieto, destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para ampliar la cobertura de los programas sociales y acercarlos a quienes pueden beneficiarse de ellos.

A través del Módulo Itinerante “Identidad y Justicia”, los habitantes podrán acceder a asesoría jurídica gratuita, patrocinio de juicios en materias familiar, civil y mercantil, así como a trámites relacionados con la identidad jurídica, servicios educativos y acciones de promoción de la salud.

“Necesitamos encontrar a todas esas personas que están por ahí que pueden ser beneficiarias de los apoyos que da el Gobierno Estatal junto con el Gobierno Municipal”, manifestó Amador Nieto.

La Procuraduría Social de Jalisco brindará orientación y representación jurídica gratuita en asuntos como divorcios, pensiones alimenticias y otros procedimientos de carácter familiar, civil y mercantil.

El Registro Civil ofrecerá trámites de doble nacionalidad, corrección de actas por errores de captura y expedición gratuita de actas de nacimiento, entre otros servicios.

A su vez, el INEEJAD atenderá a personas interesadas en concluir su educación básica mediante programas de alfabetización, primaria y secundaria.

Para acceder a los servicios será necesario presentar identificación oficial, acta de nacimiento y, en su caso, la documentación específica requerida para cada trámite.

El arranque de esta estrategia contó con la participación de Álvaro de Jesús Bueno Castro, Director General del Registro Civil del Estado de Jalisco; Osbaldo Carreón, Subprocurador de Servicios Jurídicos Asistenciales; y Evaristo González, Director de Estructuras Regionales del INEEJAD.

Próximas jornadas del Módulo Itinerante “Identidad y Justicia”