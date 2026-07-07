C5 Escudo Jalisco brinda capacitación a operadores en Prmeros Auxilios Psicológicos

C5 Escudo Jalisco impartió el curso Primeros Auxilios Psicológicos dirigido al personal de la línea de emergencias 911, con el objetivo de dotar a los operadores de herramientas especializadas que refuercen su capacidad para estabilizar emocionalmente a las y los usuarios desde el primer contacto telefónico, facilitar la obtención de información precisa y garantizar una atención más efectiva mientras se canalizan los recursos de emergencia correspondiente, ya sean de seguridad pública, servicios médicos o protección civil.

Durante el curso se desarrollaron habilidades de comunicación enfocadas a la escucha activa, el manejo adecuado del tono de voz, la validación emocional y la aplicación de técnicas de intervención breve que permitan disminuir los niveles de ansiedad pánico o estado de shock que pueden presentar las personas al momento de solicitar auxilio.

El programa contempla la formación especializada para la atención de llamadas relacionadas con situaciones de alta complejidad emocional como crisis de ansiedad, brotes psicóticos, hechos de violencia familiar, intentos de autolesión o ideación suicida, mediante protocolos de intervención telefónica que permitan mantener la comunicación, contener a la persona y facilitar la llegada de los servicios especializados.

Como parte de la capacitación, también se abordaron estrategias de autocuidado dirigidas al propio personal del 911, reconociendo que las y los operadores atienden diariamente incidentes de alto impacto emocional.

En este sentido, se proporcionaron herramientas para identificar factores de desgaste profesional, fortalecer la resiliencia y promover el manejo adecuado del estrés derivado de la atención continua de emergencias.