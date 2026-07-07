Duplica Tlajomulco trabajos de bacheo durante el temporal de lluvias

Las lluvias han obligado al Ayuntamiento de Tlajomulco a reforzar el programa de bacheo con el propósito de atender el deterioro acelerado del pavimento y reducir los riesgos para quienes circulan por las vialidades del municipio.

Durante el temporal, la capacidad de atención pasó de 30 a 60 toneladas diarias de mezcla asfáltica, informó el director de Servicios Públicos, Juan Carlos Bustamante.

“Llevamos trabajando con el programa de bacheo desde el mes de enero; siempre lo hacemos de una manera constante. En este temporal de lluvias apretamos el paso y lo estamos haciendo más intensivo. Anteriormente se trabajaban 30 toneladas diarias y, en cuanto comienza el temporal, doblamos los esfuerzos y llegamos a las 60 toneladas. Se atienden diariamente tres puntos, por lo que cada semana intervenimos 15 puntos de bacheo”, explicó.

Plan de bacheo Tlajomulco (Gobierno Tlajomulco)

El programa de mantenimiento opera durante todo el año de forma preventiva, aunque las precipitaciones aceleran el desgaste del pavimento y obligan a realizar reparaciones emergentes para mantener transitables las calles.

Los trabajos se realizan de manera coordinada entre las direcciones de Mantenimiento de Vialidades, Maquinaria, Servicios Públicos y Obras Públicas. Mientras las primeras dependencias atienden el bacheo cotidiano, Obras Públicas interviene cuando una vialidad requiere reencarpetamiento por el nivel de deterioro.

De acuerdo con el municipio, la Zona Valles y las principales avenidas concentran el mayor número de afectaciones durante la temporada de lluvias, por lo que forman parte de las áreas prioritarias de atención.

El Ayuntamiento mantiene abierto el programa de reportes ciudadanos a través de su chatbot, disponible en el número 33 1428 9979.